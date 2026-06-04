Анжела Бачевская

Сближение Венеры и Юпитера продлится почти неделю и будет заметно невооруженным глазом.

С 5 по 12 июня на западном небе будет наблюдаться эффектное соединение двух самых ярких планет – Венеры и Юпитера. Ближе всего друг к другу они окажутся вечером во вторник, 9 июня, пишет HVG.

По данным обсерватории Швабхедьи, после захода солнца примерно в 21:20 Юпитер будет виден на расстоянии около 1,6 градуса от Венеры, которая будет сиять выше над западным горизонтом.

Астрономы отмечают, что явление будет доступно для наблюдения невооруженным глазом при условии ясного неба и открытого западного горизонта.

Видео дня

В небольшие телескопы можно будет разглядеть диск Юпитера и его самые яркие спутники, а также фазу Венеры при большем увеличении.

Дополнительный бонус

9 июня рядом с планетарным сближением можно будет наблюдать еще одно явление – Меркурий в фазе дихотомии, когда ровно половина его диска будет освещена Солнцем.

Планету стоит искать около 21:30 над западным горизонтом на небольшой высоте, примерно 8 градусов. Для лучшего наблюдения рекомендуют использовать бинокль или телескоп.

По случаю этого редкого явления звездная обсерватория Швабхедьи организует специальную программу с 4 по 12 июня. Посетителям обещают демонстрации телескопов и тематические лекции о небесных явлениях.

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