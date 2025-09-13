Женщина рассказала, что она не переедает и не употребляет алкоголь.

Американка Мэри Коронеос, которой в июне этого года исполнилось 100 лет, считает, что стать долгожительницей она смогла благодаря физическим упражнениям, крепким социальным связям и умению получать наслаждение от жизни. Об этом пишет Business Insider.

У женщины плотный график: до обеда она успевает перечитать две газеты, посетить спортзал и пляж. Свое 100-летие юбилярша отпраздновала шумной вечеринкой в Норволке, штат Коннектикут, где живет со своей 65-летней дочерью Афиной.

Детство Коронеос прошло в шахтерском городке на западе Пенсильвании. У семьи не было много денег, но дети много физически работали, помогая матери по дому, пока отец был на работе на шахте. В свободное время девушка со своими четырьмя братьями бегала, исследуя окружающую местность.

Видео дня

"Мы всегда что-то делали: ходили в походы по лесу, находили старые артефакты", - вспоминает женщина.

В юности Коронеос находила способ превратить домашние дела в игру, например, соревновалась с матерью, кто соберет больше овощей, или со своими братьями и сестрами в ткачестве ковров.

"Это были дружеские соревнования. Я выиграла немало, но я была самой старшей, поэтому пробовала давать им шанс", - говорит женщина.

В старшей школе Коронеос была спортсменкой: играла в баскетбол и волейбол. Она также достигла успехов в учебе, окончив колледж в возрасте 21 года, а позже получив степень магистра образования в Университете Темпл.

Афина рассказала, что ее мать работала учительницей на полный рабочий день до 70 лет. Но после выхода на пенсию все равно оставалась активной - подменяла учителей даже в 90 лет и сейчас бы работала, если бы имела такую возможность.

"Ее карьера учительницы и постоянный дух соревнования сильно повлияли на здоровое старение мамы. В этом есть что-то такое, что придает тебе жизненной силы. Это дает тебе более молодой взгляд на жизнь", - говорит Афина.

Наращивайте силу

В 100-летнем возрасте Коронеос регулярно посещает спортзал, занимаясь с персональными тренерами. Она выполняет силовые тренировки с легкими гантелями, резинками и на тренажерах. Также женщина занимается кардио на велотренажере и выполняет некоторые упражнения в стиле высокоинтенсивной интервальной терапии, например, толкает санки с отягощением.

Есть веские доказательства того, что как раз такой режим, который сочетает силовые упражнения и занятия кардио, идеально подходит для долголетия, отмечает издание.

Даже травма не смогла надолго оторвать Коронеос от физических занятий. Через три недели после того, как летом во время падения сломала две кости, она снова вернулась в спортзал, где стала выполнять упражнения, которые помогают ей чувствовать себя бодрой и здоровой.

Сладости ешьте, но в меру

После столетия Коронеос упорядочила свое питание.

"Я не переедаю и не употребляю алкоголь", - заверила женщина.

Вот ее ежедневный рацион питания: на завтрак - два яйца с маслом и чашка чая с медом, на обед - куриный овощной суп, на ужин - "все, что приготовит Афина". Также Коронеос не игнорирует десерты, в частности мороженое, однако ест эти блюда в меру.

Будьте любознательными, чтобы тренировать мозг

Коронеос регулярно тренирует свой мозг, следя за новостями и изучая что-то новое.

"Я думаю, что если у вас есть интерес к жизни и обучению, это делает вас менее скованными. Это гибкость, которая нужна для долгой жизни", - сказала Афина.

Присоединяйтесь к жизни общины

Физические упражнения - не единственное, что заставляет Коронеос ходить в спортзал. Она любит знакомиться с людьми, шутит, что не против обратить внимание и на симпатичных мужчин, которым за 80.

"Она настоящая кокетка. Ей 100, но она не слепая", - смеется Афина.

Коронеос добавила, что в жизни ее также поддерживает вера:

"Я помню, что наверху есть кто-то главный, - тогда и веду себя лучше".

Ее дочь говорит, что мама показала, как наполненная смыслом жизнь может делать человека моложе.

"В нашей семье долгожителей немало... Если ты расширяешь свой кругозор через дружбу, обучение и новый опыт, ты можешь наслаждаться жизнью и иметь цель. И никогда не поздно это начать", - подытожила Афина.

Ранее УНИАН рассказывал о 102-летнем враче, который без диет и запретов сохранил стройность и светлый ум. Говард Такер из Огайо рассказал, что он употребляет преимущественно домашнюю пищу, а порции у него гораздо меньше, чем теперь у многих людей. Он также не придерживается модных диет и не избегает совсем углеводов или красного мяса.

Вас также могут заинтересовать новости: