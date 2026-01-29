Развертывание авианосца на Ближнем Востоке обходится США в миллионы долларов: названа сумма

В январе 2026 года США перенаправили авианосец из Индо-Тихоокеанского региона на Ближний Восток.

Эксплуатация атомного авианосца USS Abraham Lincoln, развернутого на Ближнем Востоке, ежедневно обходится Соединенным Штатам Америки в 2,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает ресурс Wion. Отмечается, что в эту сумму входят логистические расходы на поддержку работы корабля, нужды экипажа и техническое обслуживание авианосца.

Всего на борту судна находится более 5000 моряков и морских пехотинцев. Кухни корабля готовят около 17 000 блюд ежедневно для экипажа. Только это обходится в десятки тысяч долларов.

"Корабль перевозит современные истребители-невидимки F-35C Lightning II и F/A-18 Super Hornets. Обслуживание этих высокотехнологичных самолетов в море является дорогостоящим, ведь только F-35C требует значительных инвестиций в техническое обслуживание и специализированную поддержку", – добавляет автор материала.

Кроме того, непрерывно работают опреснительные установки, необходимые для обеспечения жизнедеятельности. Ежедневно они производят 400 000 галлонов (1,5 миллиона литров) пресной воды. Она необходима экипажу для питья, гигиены и очистки самолетов от коррозии, вызванной соленой водой.

Еще одной статьей расходов является авиационное топливо. Запуск самолетов для патрулирования пространства вблизи Ирана требует тысячи галлонов топлива ежедневно, и это является основной составляющей операционных расходов корабля.

Какое обслуживание требует сам корабль

Сам же USS Abraham Lincoln оснащен двумя ядерными реакторами A4W. Такое решение позволяет ему плавать в течение 20 лет без дозаправки. Однако он также нуждается в ежедневном обслуживании.

Соленая вода негативно влияет на стальной корпус корабля и чувствительную электронику, что требует постоянного ухода. Часть ежедневного бюджета также идет на борьбу с коррозией и обеспечение работоспособности катапульт и лифтов в зонах боевых действий.

Авианосец сопровождает эскадра из 21 эсминца, в которую входят эсминцы класса "Арли Берк", такие как USS Frank E. Petersen Jr. Хотя 2,5 миллиона долларов покрывают расходы на авианосец, эти эскортные корабли, работающие на ископаемом топливе, добавляют свои расходы на топливо и снабжение к общему счету ударной группы", – говорится в материале.

Отмечается, что Соединенные Штаты перенаправили этот авианосец на Ближний Восток из Индо-Тихоокеанского региона в январе 2026 года. Это решение было принято для противодействия угрозам со стороны Ирана.

Напомним, ранее мы рассказывали о USS Gerald R. Ford – крупнейшем авианосце мира, который является первым и единственным действующим авианосцем такого типа.

