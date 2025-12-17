USS Gerald R. Ford является первым и единственным действующим авианосцем такого типа.

По состоянию на сегодня американский корабль USS Gerald R. Ford (CVN 78) является крупнейшим авианосцем мира. Его длина составляет примерно 335 метров, а весит он более 100 000 тонн.

Этот авианосец может одновременно нести более 75 самолетов, рассказывает ресурс Slash Gear. Отмечается, что этот корабль перевозит различные модели самолетов, в частности – эскадрилью двухместных истребителей F/A-18F Super Hornet и три эскадрильи одноместных истребителей F/A-18E Super Hornet.

Сейчас Ford не может эксплуатировать новейшие истребители пятого поколения, F-35C. Однако его планируют модернизировать, чтобы он соответствовал технологическим и разведывательным требованиям этих современных самолетов.

USS Gerald R. Ford является первым и единственным действующим авианосцем такого типа. Но ведется строительство других авианосцев класса Ford: USS Enterprise и USS John F. Kennedy.

"Производитель Ford, компания Huntington Ingalls, прогнозирует, что корабль сэкономит ВМС США до 4 миллиардов долларов. Авианосцы класса Ford были созданы для поддержки и, в конечном счете, замены авианосцев класса Nimitz, которые начнут выводиться из эксплуатации в 2026 году", – добавляют авторы материала.

Система запуска самолетов EMALS

Старые авианосцы, такие как те, что принадлежат к классу Nimitz, использовали паровые катапульты для запуска самолетов. Однако паровой реактор A4W Westinghouse занимал много места внутри корабля и имел немало недостатков. Поэтому важнейшей инновацией на USS Gerald R. Ford является электромагнитная система запуска самолетов (EMALS).

"EMALS использует энергию, накопленную из источников питания корабля, и преобразует ее в регулируемую частоту с помощью подсистемы преобразования энергии. Эта контролируемая, регулируемая энергия затем используется для привода линейной индукционной системы (LIM), которая создает электромагнитные силы, действующие на шаттл, прикрепленный к самолету, запуская его вдоль палубы", – пишет ресурс.

К тому же, эта система может влиять на мощность двигателя корабля, подстраивая его для более широкого диапазона самолетов. Операции становятся более гибкими. Благодаря меньшим требованиям к техническому обслуживанию EMALS также требует меньших затрат.

Что делает Gerald R. Ford особенным

Еще одной новинкой на первом авианосце этого класса является система Advanced Arresting Gear (AAG), которая используется для улавливания и торможения самолетов, приземляющихся на палубу авианосца.

В отличие от обычного гидравлического тормозного механизма, AAG использует электромеханическое поглощение энергии. Это дает авианосцу возможность принимать как тяжелые ударные самолеты, так и легкие беспилотные самолеты с более плавным и контролируемым торможением.

"Система Advanced Weapons Elevators (AWE) является еще одной важной технологической инновацией. Авианосец оснащен 11 оружейными лифтами, которые используют электромагнитные/моторные системы (вместо старых гидравлических систем) для перемещения бомб, ракет и другого оружия со складов к летной палубе", – добавляет издание.

Кроме того, этот корабль оснащен двумя ядерными реакторами AB1. Для понимания, они могут обеспечить энергией каждую семью в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк. А двухдиапазонный радар авианосца, его современная радиолокационная система, состоящая из объемного радиолокатора S-диапазона и радиолокатора X-диапазона AN/SPY-3 Aegis, может обнаруживать вражеские самолеты и реагировать на них с помощью ракет Evolved Sea Sparrow Missiles (ESSM).

