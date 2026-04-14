Почему якорные цепи авианосца США не ржавеют: секрет, о котором мало кто знает

Системный уход и технологии позволяют авианосцу на протяжении многих лет защищать гигантские цепи от разрушительной морской коррозии.

На борту американского авианосца USS Abraham Lincoln применяют комплексную систему защиты от коррозии, которая позволяет массивным якорным цепям оставаться функциональными даже в суровых условиях океана, пишет Wionews.

Каждое стальное звено цепи весит около 150 кг и постоянно контактирует с соленой водой и морским илом – средой, которая активно провоцирует ржавчину. Однако даже в таких условиях цепи не слипаются и не разрушаются.

Каждый раз, когда поднимают 30-тонный якорь, всю цепь мгновенно промывают мощными струями воды. Это позволяет удалить соль, грязь и морские организмы еще до того, как они начнут разрушать металл.

Видео дня

Цепи хранят в специальных отсеках – цепных шкафчиках с дренажными системами. Они полностью откачивают воду, не допуская накопления влаги, которая способствует коррозии.

Моряки регулярно очищают цепь до металла и покрывают ее специальной морской краской или эпоксидной смолой. Такой слой создает барьер между сталью и агрессивной средой.

Постоянное обслуживание

Даже поверхностную ржавчину не оставляют без внимания – ее удаляют специальными инструментами, после чего цепь снова окрашивают. Отдельные съемные звенья дополнительно смазывают водостойкими материалами.

Во время ремонта в сухом доке цепь полностью разбирают и переворачивают, чтобы износ распределялся равномерно. Это позволяет избежать слабых мест и продлевает срок службы.

Вас также могут заинтересовать новости: