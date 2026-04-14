Почему якорные цепи авианосца США не ржавеют: секрет, о котором мало кто знает

На борту американского авианосца USS Abraham Lincoln применяют комплексную систему защиты от коррозии, которая позволяет массивным якорным цепям оставаться функциональными даже в суровых условиях океана, пишет Wionews.
Каждое стальное звено цепи весит около 150 кг и постоянно контактирует с соленой водой и морским илом – средой, которая активно провоцирует ржавчину. Однако даже в таких условиях цепи не слипаются и не разрушаются.
Каждый раз, когда поднимают 30-тонный якорь, всю цепь мгновенно промывают мощными струями воды. Это позволяет удалить соль, грязь и морские организмы еще до того, как они начнут разрушать металл.
Цепи хранят в специальных отсеках – цепных шкафчиках с дренажными системами. Они полностью откачивают воду, не допуская накопления влаги, которая способствует коррозии.
Моряки регулярно очищают цепь до металла и покрывают ее специальной морской краской или эпоксидной смолой. Такой слой создает барьер между сталью и агрессивной средой.
Постоянное обслуживание
Даже поверхностную ржавчину не оставляют без внимания – ее удаляют специальными инструментами, после чего цепь снова окрашивают. Отдельные съемные звенья дополнительно смазывают водостойкими материалами.
Во время ремонта в сухом доке цепь полностью разбирают и переворачивают, чтобы износ распределялся равномерно. Это позволяет избежать слабых мест и продлевает срок службы.