'Мировые лидеры оказывают на нас давление с 2022 года': эксперт объяснил, потеряет ли Украина территории

Международное давление на Украину продолжается еще с 2022 года, однако стране удалось выстоять, несмотря на эти обстоятельства. Об этом исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире Украинского радио, комментируя предположение канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных территориальных уступках Украины в рамках будущего мирного соглашения с РФ.

По его словам, финансовую помощь Украине Европе сложно согласовать внутри ЕС, несмотря на существенное экономическое преимущество над Россией. Он также напомнил, что значительный кредит для Украины долгое время блокировался и был разблокирован лишь недавно.

"Это на самом деле большая проблема, потому что Европа превосходит Россию в десятки раз по различным показателям, в том числе экономическим, а как-то так получается, что у нас глобально меньше денег на войну. К тому же, те 90 млрд евро кредита для Украины, который долгое время блокировался правительством Орбана, были разблокированы лишь недавно", - сказал он.

Жмайло подчеркнул, что на официальный Киев, в частности на президента Владимира Зеленского, оказывается серьезное давление со стороны США, европейских политиков и мировых лидеров, стремящихся к скорейшему завершению войны. Он отметил, что в международных кругах часто доминирует логика краткосрочного прекращения боевых действий, даже если это будет означать временное затишье без решения конфликта в долгосрочной перспективе.

Отношение к украинским территориям

Эксперт также подчеркнул, что за рубежом не всегда осознают значение украинских территорий, в частности в Донецкой области, и недооценивают причины, по которым Украина продолжает их защищать. По его мнению, заявления о возможных уступках могут быть элементом проверки настроений украинского общества и попыткой усилить давление на руководство страны. Эксперт пояснил:

"Мол, война же сейчас прекратится, будет же условное затишье 3-4 года, а потом - будет потом. Потом Трамп сменится, будет какая-то другая конъюнктура. Мягко говоря, 20% территории свободной Донецкой области мало кого волнуют в мире. Они даже не понимают, где она расположена. Когда им называют площадь этих территорий, то они вообще не понимают, почему мы до сих пор держимся за эти земли".

По его словам, "им хочется", чтобы произошло как в 1994 году - "нагнуть" украинское руководство, чтобы оно подписало то, что ему говорят. По мнению Жмайла, такие тезисы выдвигаются для того, чтобы выяснить, сформировалось ли определенное мнение украинской общественности.

"То есть, вы уже очень измотаны войной, готовы уходить из Донецкой области? Нет, не готовы. Ну, хорошо", - добавляет эксперт.

В то же время Жмайло отметил, что Россия продолжает убеждать международных партнеров в своей способности быстро достичь военных целей, хотя, по его оценке, это не соответствует действительности. Он добавил, что после 24 февраля 2022 года система международного права и безопасности претерпела существенные изменения, и мир фактически оказался в новой реальности.

"Проходит еще некоторое время, россияне продолжают обещать американцам и всему миру, что за считанные месяцы они решат вопрос силой, что не соответствует действительности. Поэтому и происходит такое брожение. Уважение к территориальной целостности, международное право и многие другие международные механизмы - все это 24 февраля 2022 года умерло. Мы находимся в новой реальности", - подчеркнул Жмайло.

Вместе с тем эксперт считает, что Германия остается стратегическим союзником Украины, а ее нынешнее руководство вносит значительный вклад в поддержку Киева. По его словам, именно стойкость украинского общества, единство военно-политического руководства и армии позволяют дипломатам отстаивать позицию относительно "красных линий", которые Украина не намерена нарушать. Жмайло добавил:

"Наша стойкость и консолидированность высшего военно-политического руководства, армии и народа как раз и помогает нашим дипломатам держать линию, что для нас является "красными границами", которые мы не собираемся пересекать. А то, что на нас давят мировые лидеры… Да они на нас давят с 2022 года. И все-таки мы устояли".

Заявления Мерца об украинских территориях

Напомним, канцлер Германии Мерц предположил, что часть Украины перестанет быть украинской в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Он связал такие уступки с перспективами вступления Украины в Евросоюз. Он сказал, что если президент Владимир Зеленский захочет сообщить об этом украинцам и заручиться поддержкой большинства, то по этому поводу должен состояться референдум.

Также канцлер Германии заявил, чтоготовился к встрече с президентом США Дональдом Трампом, изучая его спор с Зеленским, который произошел в Белом доме 28 февраля 2025 года. Мерц подчеркнул, что хочет поддерживать хорошие отношения с президентом США.

