Правительство определилось с тарифом на свет для населения: сколько будут платить украинцы

Юлия Свириденко отметила, что для домов с электроотоплением с 1 октября по 30 апреля также будет действовать льготный тариф.

Кабинет министров продлил действие тарифа на электроэнергию для населения на уровне 4,32 гривни за кВт⋅ч до 31 октября 2026 года, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за кВт·ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений", – отметила глава правительства.

Она также напомнила, что для домов с электроотоплением с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф – 2,64 грн за кВт·ч на первые 2 000 кВт·ч в месяц.

"А за потребление сверх этого объема цена – 4,32 грн за кВт·ч", – подчеркнула Свириденко.

Тарифы на электроэнергию для населения не попали под действие моратория на пересмотр коммунальных тарифов до завершения военного положения, и в информационном пространстве периодически появлялась информация о поэтапном повышении стоимости киловатта для населения, которое якобы должно начаться в этом году.

Впрочем, правительство готовит план постепенного отказа от моратория на повышение коммунальных тарифов. Однако реальные изменения начнутся только после завершения военного положения, а для уязвимых категорий граждан обещают усилить программу субсидий.

