Старейший атомный авианосец ВМС СШАнавсегда покинул Тихий океан, – Forbes

Корабль более полувека служил инструментом американской мощи.

Старейший атомный авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN-68) в последний раз покинул Тихий океан, пройдя Магелланов пролив в понедельник.

Как пишет Forbes, суперавианосец обходит Южную Америку в рамках перемещения с военно-морской базы Китсап, Бремертон, штат Вашингтон, на военно-морскую базу Норфолк, штат Вирджиния.

Отмечается, что корабль слишком велик для прохождения через Панамский канал. Ему предстоит преодолеть долгий путь вокруг Южной Америки, пересекая Тихий океан и выходя в Атлантический океан через Магелланов пролив.

"Прибытие авианосца в Атлантику будет похоже на возвращение домой, поскольку USS Nimitz изначально служил в составе Атлантического флота США около 12 лет, с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году до передачи в Тихоокеанский флот в 1987 году. В течение этого времени он базировался в Норфолке, выполняя многочисленные развертывания в Средиземном море и Индийском океане, прежде чем сменить порты приписки на Бремертон и военно-морскую авиабазу Норт-Айленд в Сан-Диего", – говорится в материале.

CVN-68 вернулся в Норфолк для проведения комплексного капитального ремонта и дозаправки, который начался в начале 1998 года и завершился в июне 2001 года. После ходовых испытаний у Виргинских мысов USS Nimitz совершил транзит вокруг Южной Америки к своему порту на Северном острове ВМС США.

Однако, как пишет издание, поскольку USS Nimitz провел большую часть своей пятидесятилетней карьеры на военно-морской базе Китсап, он получил прозвище "Авианосец Тихоокеанского Северо-Запада". Несмотря на то, что путешествие с военно-морской базы Китсап на военно-морскую базу Норфолк может стать последним для USS Nimitz, оно по-прежнему остается привычным, поскольку авианосец участвует в совместных учениях с морскими партнерами в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Другие новости флота США

Как сообщал УНИАН, палубный БПЛА для дозаправки самолетов Boeing MQ-25A Stingray приступил к летным испытаниям, что стало важным шагом на пути к привлечению беспилотных систем к выполнению важной функции дозаправки. Испытания показали, что летательный аппарат может автономно выруливать, взлетать, выполнять полет, приземляться и реагировать на команды с наземной станции управления.

Stingray успешно выполнил заранее определенный план полета, что подтвердило работоспособность его систем управления полетом, навигации и интеграции с наземными системами.

