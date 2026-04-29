Бойцы СБС сбили сразу два российских вертолета в Воронежской области (видео)

Они осуществляли оперативную заправку топливом и межрейсовый технический осмотр.

"Птицы" Сил беспилотных систем (СБС) выследили и поразили два вертолета противника Ми-28 и Ми-17 в Воронежской области Российской Федерации, что в 150 км от линии боевого столкновения. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

"Полевую взлетно-посадочную площадку в глубине более 150 км от ЛБЗ с четырьмя вертолетами Ми-28 и Ми-17, которые осуществляли оперативную заправку топливом и межполетный технический осмотр, посетила стая маленьких, но свободолюбивых украинских птиц СБС", - отметил он.

По словам командующего, поражение было нанесено пилотами сводных экипажей 429-й обр "Ахиллес" и 43-й ОАБР в ходе совместной операции с ЦСО "А" 29 апреля на территории Воронежской области.

Он отметил, что удары нанесены в заднюю центральную часть моторного отсека, минуя лопасти главного винта.

"В результате нанесенного удара уничтожен как минимум один из специалистов по обслуживанию вертолетов, попавший в поле зрения дрона", - добавил Мадяр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 апреля, Служба безопасности Украины подтвердила поражение российской нефтеперекачивающей станции, которая находится возле города Пермь, более чем в 1500 км от Украины. Указанная станция принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтотранспортной системы РФ. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ.

В результате атаки дронов СБУ на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар, отмечают в украинской спецслужбе. По предварительной информации, горят почти все резервуары для хранения нефти.

