Российские дроны с MESH-модемами: эксперт объяснил, как Украине бороться с такими БПЛА

В крупных городах должны быть дополнительные средства ПВО, отметил эксперт.

Украине нужна эшелонированная система для защиты неба от российских дронов с MESH-модемами. Об этом в эфире "КИЕВ 24" сказал Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Отвечая на вопрос об использовании Россией MESH-модемов для ручного управления дронами и противодействии этому, он отметил, что нужно разрушать соответствующую систему передачи информации.

"Здесь нет никакого особого рецепта, кроме как построение эшелонированной системы защиты воздушного пространства. Если разрушить одну из таких цепочек, вся эта система перестанет работать", – сказал Кузан.

Эксперт пояснил, что таким образом дрон будет работать в обычном режиме, но передавать видеосигнал он уже не сможет.

Да, подчеркнул Кузан, Украине необходимо большое количество средств поражения против дронов. Кроме того, в рамках более плотной системы закрытия неба должны быть дополнительные средства противовоздушной обороны в крупных городах, в частности, в Днепре, Запорожье и Харькове.

Украинское MESH-решение

Как сообщал УНИАН, ранее Сергей (Флеш) Бескрестнов, советник министра обороны Украины, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи отмечал, что российские ударные дроны, оснащенные MESH-модемами, все глубже залетают в украинский тыл.

По его словам, в настоящее время зона действия управляемых "Шахедов" с севера достигает Киева, с запада – Полтавы, а с юга – Днепра, Кривого Рога, Одессы и Николаева.

Эксперт подчеркнул, что Украине необходимы собственные высокоскоростные радиомодемы с функцией MESH. Флеш отметил, что верит в то, что в Украине есть много талантливых программистов, способных решить эту задачу.

