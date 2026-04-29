В Украине резко выросли средние зарплаты: где платят больше всего

Средняя заработная плата в марте в Украине выросла на 7,2% по сравнению с февралем – до 30 356 гривень, сообщает Государственная служба статистики в Facebook.

Отмечается, что больше всего денег традиционно зарабатывают в столице. Здесь работникам в марте, в среднем, начисляли 49 381 грн. На втором месте Киевская область – 29 997 грн

На другом полюсе списка на этот раз оказалась Черновицкая область – 21 453 грн. На пятки Буковине наступает Кировоградщина – 21 375 гривень.

Как и в феврале, больше всего, по итогам марта, заработали работники сферы информации и телекоммуникаций – 85 673 грн, а меньше всего – работники образования: 19 394 грн

Следует отметить, что данные по средним зарплатам Госстат приводит без учета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Если же вычесть эти налоги, то работники в марте получали на руки, в среднем, 23 373 гривни.

В Госстате добавили, что предприятия задолжали своим работникам по состоянию на 1 апреля 3,6 млрд грн.

По данным исследования "OLX Работа", в 2025–2026 годах средние зарплаты в Украине выросли от 31% до 96%. За год наибольший рост наблюдался в сферах торговли, рекламы и строительства.

В то же время, по данным исследования Deloitte Ukraine, в 2025 году наибольшая доля расходов украинцев приходилась на товары и услуги первой необходимости – 84% месячного бюджета.

Вас также могут заинтересовать новости: