Секрет идеального постельного белья: как правильно стирать атласные простыни и наволочки

Эти ткани требуют более бережного ухода.

Атласные простыни и наволочки не только красивы, но и способствуют здоровью волос и кожи, уменьшая трение. Поэтому издание Real Simple опубликовало пошаговые инструкции по уходу за таким постельным бельем, чтобы оно оставалось мягким и шелковистым.

Атласные простыни против шелковых

Атласные простыни могут быть изготовлены из шелковых, хлопковых, вискозных, полиэстеровых или шерстяных нитей. Шелковые простыни - это натуральная ткань, сотканная из волокон, произведенных шелкопрядами. Эти волокна обычно плетутся атласным переплетением, благодаря чему ткань имеет блеск и мягкую текстуру.

"Шелковые волокна требуют более деликатного ухода, чем хлопковые и полиэстеровые, но для любого сатинового постельного белья следует избегать горячей воды, агрессивных моющих средств и высоких температур сушки", - отмечается в материале.

Поэтому перед покупкой сатиновых простыней проверьте этикетку с инструкциями по уходу, чтобы определить состав постельного белья. Несмотря на то, что все сатиновые простыни можно стирать вручную или в стиральной машине, этикетка поможет вам определить лучший способ ухода за постельным бельем.

Что вам понадобится

мягкий стиральный порошок;

средство для выведения пятен на основе ферментов;

стиральная машина или большая ванна для ручной стирки;

сетчатый мешок для деликатных вещей;

сушилка для белья или сушилка для белья в помещении.

Как стирать сатиновые простыни и наволочки

Сатиновые простыни и наволочки можно стирать как в стиральной машине, так и вручную. Чтобы они оставались мягкими, используйте деликатный режим стирки, прохладную воду, мягкое моющее средство и низкую температуру сушки.

Шаг 1: Сортируйте грязное белье

Стирайте атласные простыни и наволочки отдельно или вместе с другим атласным комплектом. Стирка атласных тканей вместе с джинсами или другой тяжелой одеждой приведет к зацепкам и возможным разрывам.

Шаг 2: Предварительная обработка пятен

Если на атласных простынях есть пятна от домашних животных или еды, предварительно обработайте их небольшим количеством мягкого моющего средства или пятновыводителя на основе ферментов.

"Втирайте средство в пятно пальцами и отложите ткань на 10-15 минут, чтобы средство начало разрушать связь между пятном и тканью", - посоветовали в материале.

Шаг 3: Настройте стиральную машину и загрузите простыни

Выберите деликатный цикл, холодную воду и самую низкую скорость отжима, доступную на стиральной машине. Добавьте мягкое моющее средство, выверните наволочки наизнанку и поместите их в сетчатый мешок для деликатных вещей, чтобы предотвратить чрезмерный износ.

Шаг 4: Аккуратно высушите простыни

Используйте низкую температуру в автоматической сушилке, так как высокие температуры могут ослабить длинные волокна в плетении ткани.

"Перед сушкой выньте наволочки из мешка для деликатных вещей, чтобы уменьшить складки. Затем выньте простыни из сушилки, пока они еще немного влажные. Разложите простыни на кровати или повесьте их на сушилку в помещении, чтобы досушить", - подчеркнули в публикации.

В то же время вам следует избегать сушки на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами, которые могут повредить покрытие.

Другие советы экспертов

Ранее эксперты объяснили, как идеально замариновать огурцы. По этому методу свежие и сочные огурцы нарезают тонкими ломтиками вместе с хрустящим сладким луком и маринуют в идеально сбалансированной заправке.

Также эксперты советуют всегда держать винную пробку в корзине с фруктами. Как оказалось, она может отлично подойти для борьбы с плодовыми мушками, которые в основном появляются летом.

Вас также могут заинтересовать новости: