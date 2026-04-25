В Сахаре обнаружили гигантского динозавра, и он совсем не похож на остальных

Гигантский динозавр, скрывавшийся миллионы лет под песками пустыни, бопроверг все ожидания ученых.

Ученые нашли новый вид динозавров с огромным гребнем в виде лезвия, который жил гораздо дальше от побережья, чем считалось ранее.

Эта находка ставит под сомнение идею о том, что спинозавриды (Spinosaurus mirabilis) были полностью водными, пишет Daily Galaxy. Отмечается, что группа ученых под руководством Пола Серено из Чикагского университета обнаружила окаменелость в Нигере в 2022 году и теперь, после детального изучения, она пришла к выводу, что благодаря впечатляющим особенностям и уникальным чертам, Spinosaurus mirabilis были более наземными, чем считалось, охотясь во внутренних водоемах, а не в океане.

Невероятная находка в пустыне

Все началось в 2019 году, когда ученые нашли в Сахаре части гребня и челюстных костей. Сначала они не понимали, что это, но вернувшись в 2022 году с большей командой, обнаружили еще больше окаменелостей и, наконец, выяснили, что нашли новый вид.

Открытие сделано в отдаленной части Нигера, далеко от древних береговых линий.

"Эта находка была настолько внезапной и удивительной, что для команды это стало настоящим эмоциональным событием. После того, как один из членов команды создал 3D-модели костей, которые мы нашли, именно тогда мы осознали всю значимость открытия", - поделился воспоминаниями Серено.

Самая поразительная особенность Spinosaurus mirabilis - это его массивный изогнутый гребень, который, по мнению ученых, был покрыт кератином (как человеческие ногти) и, возможно, имел яркую окраску. Ученые допустили, что гребень использовался для привлечения партнеров или для показа себя соперникам.

Конец теории о водном образе спинозавра

Долгие годы палеонтологи считали, что спинозавриды были преимущественно водными, проводя большую часть времени за охотой на рыбу в воде. Однако Spinosaurus mirabilis опровергли эту теорию. Обнаруженный примерно в 500-1000 км от береговой линии, в лесистой местности, пересекаемой реками, этот динозавр не соответствует профилю окаменелостей спинозавров, обычно находимых вблизи древних берегов.

Серено описал динозавра как "адскую цаплю", способную заходить в глубокие воды, но он предположил, что большую часть времени она проводила за охотой на мелководье.

"Эта "адская цапля" заходила на своих крепких ногах в воду глубиной до 2 м. Однако, вероятно, большую часть времени она проводила, выслеживая крупную рыбу на мелководье", - поделился ученый.

Уникальные зубы динозавра, которые плотно смыкались, чтобы удержать скользкую добычу, указывают на то, что он был высококвалифицированным охотником на мелководье, что еще раз подтверждает идею о том, что спинозавриды не были чисто водными животными.