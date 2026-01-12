Загадочные окаменелости 'мамонтов' из Аляски внезапно оказались китами

Оказалось, что образцы принадлежат двум разным видам китов: малому полосатику и северотихоокеанскому гладкому киту.

Пара окаменелостей, которые когда-то считались самыми молодыми останками шерстистого мамонта, когда-либо найденными на Аляске, внезапно оказались костями совершенно другого вида.

Как пишет indiandefencereview.com, в рамках музейной программы "Усынови мамонта", которая позволяет общественности спонсировать исследования отдельных ископаемых, эти древние останки были извлечены из ящиков и датированы методом радиоуглеродного анализа. В результате оказалось, что на самом деле они принадлежат двум древним китам. Это открытие описано в недавнем исследовании, опубликованном в журнале Journal of Quaternary Science.

Первоначальное открытие и ошибочная идентификация

В 1950-х годах в золотых рудниках Доум-Крик на Алясе, примерно в 250 милях от ближайшего побережья, были обнаружены окаменелости. Первоначально кости были обозначены как окаменелости мамонтов, что было разумным предположением, учитывая распространенность останков мамонтов по всей Северной Америке. Окаменелости десятилетиями хранились в архивах Музея Севера Университета Аляски.

Видео дня

Волнение вокруг этих останков возросло, когда радиоуглеродное датирование выявило неожиданный результат. Согласно углеродному анализу, возраст костей составлял от 1854 до 2731 года, что значительно моложе, чем можно было бы ожидать для останков мамонтов, которые, как считается, вымерли около 13 000 лет назад.

Роль изотопного анализа в раскрытии истины

Чтобы разгадать тайну идентичности ископаемых, исследовательская группа под руководством Мэтью Вуллера из Университета Аляски в Фэрбенксе сначала провела анализ стабильных изотопов двух окаменелых дисков. Эти диски, происходящие из позвоночников животных, предоставили важные сведения о рационе и среде обитания организмов. Соотношение стабильных изотопов, особенно азота и углерода, заметно отличалось от такового у наземных млекопитающих, таких как мамонты. Вместо этого изотопный состав напоминал состав морских существ, что позволяет предположить, что останки принадлежали морским животным, а не наземным млекопитающим.

После этого исследовательская группа провела анализ ДНК, извлеченной из костей, обнаруженную в ископаемых, подтвердив, что образцы действительно принадлежали не наземным млекопитающим, а двум разным видам китов: малому полосатику и северотихоокеанскому гладкому киту.

Ранее в пустыне Катара нашли гигантское "кладбище животных" возрастом 21 млн лет.

Вас также могут заинтересовать новости: