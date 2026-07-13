Когда лучше всего вздремнуть днем: специалисты объяснили, как извлечь из этого пользу

Сон в это время может иметь ряд преимуществ.

Если вы когда-нибудь испытывали спад энергии после обеда, вы не одиноки. Многие люди ощущают естественное снижение бодрости в начале второй половины дня, из-за чего возникает соблазн выпить еще одну чашку кофе или закрыть глаза хотя бы на несколько минут. Несмотря на то, что дремота имеет плохую репутацию, специалисты по сну утверждают, что своевременная дневная дремота на самом деле может поднять настроение, улучшить концентрацию и повысить продуктивность. Об этом пишет EatingWell.

Когда лучше всего вздремнуть?

Исследования показывают, что идеальное время - между 13:00 и 15:00.

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"Если бы мне пришлось выбрать один идеальный промежуток времени, я бы посоветовала раннее послеобеденное время", - подчеркнула специалист по сну Даниэль Смайли.

Кроме того, дремота в это время может иметь еще несколько преимуществ, а именно: улучшить бдительность, продуктивность, настроение, физическое восстановление и помочь проснуться бодрым, а не наоборот.

Это может улучшить бдительность и продуктивность

Одним из главных преимуществ короткого послеобеденного сна является улучшение умственной работоспособности. Дремота во время естественного послеобеденного спада энергии организма может помочь уменьшить "давление сна" - биологическое влечение ко сну, которое нарастает по мере того, как вы дольше не спите.

По словам Смайли, дремоту лучше всего рассматривать как средство восстановления, а не как замену качественного ночного сна.

"Если ее правильно спланировать, она может способствовать поддержанию энергии, когнитивных способностей и общего качества жизни", - подчеркнула специалист.

Это способствует улучшению памяти и обучению

Мозг человека остается активным даже во время сна и короткой дремоты. Вместо того чтобы просто отдыхать, он укрепляет нейронные связи, поддерживающие обучение и память. Исследования доказывают, что сон помогает переносить только что усвоенную информацию из кратковременной в долговременную память, что облегчает запоминание того, что человек выучил, и готовит его мозг к восприятию новой информации.

"Исследования также показывают, что дремота продолжительностью около 30 минут может улучшить кодирование памяти, помогая лучше усваивать и запоминать новую информацию. Это может быть особенно полезно для студентов, работников, работающих посменно, или любого, кто выполняет задачи, требующие значительных умственных усилий, поскольку короткий послеобеденный сон может способствовать обучению и запоминанию в течение остальной части дня", - добавили в материале.

Это может способствовать физическому восстановлению

Дневной сон полезен не только для мозга, он также может помочь организму восстановиться. Во время сна организм переходит в восстановительное состояние, в котором энергия направляется на восстановление тканей, пополнение запасов энергии и стимулирование выделения гормонов, участвующих в восстановлении мышц и физическом оздоровлении.

Другие советы по здоровью

Ранее ученые назвали сочетание, которое улучшает память и снижает риск деменции. По их словам, регулярные физические упражнения в сочетании с диетой, полезной для мозга, способны улучшить память и когнитивные функции у пожилых людей.

Также ученые назвали два популярных продукта, которые могут снижать артериальное давление. Они подчеркнули, что для нормализации артериального давления нужно регулярно употреблять шоколад или чай в течение четырех-восьми недель.

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