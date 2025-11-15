Ветеринары перечислили породы собак, которые считаются самыми умными и быстро способны обучаться новому.

Как и люди, некоторые собаки от природы умнее других своих сородичей. Хотя невозможно гарантировать, что любой щенок будет гениальным, но есть породы собак, которые считаются самыми умными, пишет Parade Pets.

Издание отмечает, что эти породы собак, как правило, быстро учатся, интуитивны, умеют решать проблемы и прекрасно понимают сигналы от людей и других животных.

Как правило, они также легко поддаются дрессировке, поскольку быстро способны выучить команды и любят выполнять задачи, стимулирующие их ум.

Видео дня

Иметь умную собаку может быть и чрезвычайно полезно, но в то же время и проблематично. Указывается, что умные собаки чаще попадают в неприятности, если с ними не заниматься.

Они прекрасно умеют добиваться того, чего хотят, например, сбежать из закрытой комнаты. Поэтому стоит найти полезное применение их уму.

Отмечается, что одним из преимуществ владения умной собаки является то, что животное способно устанавливать глубокие связи со своими владельцами, учиться трюкам, быстро выполнять команды и быть интересным компаньоном.

Поэтому, если вы готовы к тому, чтобы иметь в доме умную собаку, которая может одновременно развлечь и бросить вам вызов, эксперты составили рейтинг из 6 таких пород:

1. Аппенцеллер Зененхунд.

Возможно, вы о такой породе собак не слышали, поскольку она считается редкой за пределами родной Швейцарии.

"Эта порода была выведена в Швейцарских Альпах как рабочая фермерская собака, и именно в этом коренится ее интеллект", - рассказала ветеринар Эмбер Баттейгер.

2. Бордер-колли

Эта порода собак имеет отличную репутацию благодаря своей сообразительности.

"Бордер-колли считаются самой умной породой собак и золотым стандартом собачьей интеллигентности. Они чрезвычайно быстро усваивают команды и легко изучают сложные последовательности действий", - отметила ветеринар.

3. Доберман

Эти собаки обладают универсальным интеллектом, благодаря чему их легко дрессировать. Также они эмоционально настроены на людей.

"Они понимают своих хозяев как профессионалы", - поделился ветеринар Абель Гонсалес.

4. Папильон

Гонсалес называет этих маленьких собак "блестящими стратегами".

"Они постоянно входят в рейтинг самых умных декоративных пород, быстро схватывают команды и любят учиться трюкам или упражнениям на ловкость", - отметил ветеринар.

5. Австралийская овчарка

Эксперты отмечают, что австралийские овчарки и бордер-колли имеют общее происхождение и одинаковые интеллектуальные способности.

"Австралийские овчарки умны на уровне Эйнштейна, поручите им задание, и они отдадут вам свое сердце", - отметил Гонсалес.

Они любят проводить время на свежем воздухе, легко поддаются дрессировке и быстро осваивают новые трюки.

6. Немецкая овчарка

Издание отмечает, что есть несколько причин, почему именно собак этой породы используют в полиции и военной службе: они преданные и являются одной из самых умных пород собак.

Ветеринар Лиза Кан отмечает, что немецкие овчарки нуждаются в значительной ежедневной умственной стимуляции. Как только им поручают задание, немецкие овчарки имеют "непоколебимую мотивацию" выполнить его. При этом, эти породы собак очень ласковы с членами семьи и детьми.

Советы владельцам собак от ветеринаров

Ранее УНИАН сообщал, что собаки способны чувствовать смену настроения своего хозяина, а также могут понять, когда он находится в стрессе. Эксперты поделились, какие жесты человека могут указать животному на это.

Также мы писали, что ветеринары ответили, можно ли давать собаке яблоки. Они дали совет, как впервые стоит дать попробовать животному этот фрукт и сколько вообще его можно употреблять собаке.

Вас также могут заинтересовать новости: