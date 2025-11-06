Немногие породы собак имеют такой же вид, как и их характер.

Если вы хотите завести спокойную собаку, то стоит помнить, что нужно проводить с ней много времени и дрессировать, чтобы она была такой. В то же время издание Best Life назвало породы, которые относительно спокойнее других и станут для вас прекрасными компаньонами.

"Выбор спокойной собаки-компаньона может зависеть от многих факторов. Хотя некоторые породы более склонны к спокойному, непринужденному поведению, любая собака может быть спокойной при условии правильного разведения, ухода, физической активности и дрессировки, когда она живет у вас дома", - объяснила ветеринар веб-сайта по продаже товаров для домашних животных Chewy Ханна Гарт.

Бассет-гаунд

Немногие породы собак имеют такой же вид, как и их характер.

Видео дня

"Известные своими очаровательными опущенными глазами и длинными ушами, бассеты олицетворяют спокойствие. Их крепкое тело и короткие ноги означают, что они предпочитают отдых напряженной деятельности, что делает их идеальными для спокойного образа жизни", - отметила доктор ветеринарной медицины, ветеринарный хирург и главный научный советник Paw Origins Кэтрин Денч.

Ирландский волкодав

Большинство людей считают, что большие породы собак имеют соответствующие размеры характера и энергичности, однако ирландский волкодав является неприхотливым и относительно спокойным.

"Ирландские волкодавы - охотничья порода, которая, как правило, спокойнее и терпеливее многих других пород, их часто называют "ласковыми великанами. Они нуждаются в определенных физических нагрузках и играх в течение дня, а также в пространстве для этого, но вечером они будут одинаково довольны, свернувшись калачиком у ваших ног", - добавила Гарт.

Английский бульдог

Не все собаки небольшого роста имеют мало энергии, однако английские бульдоги - да.

"С их характерным морщинистым лицом и крепким телосложением бульдоги являются воплощением домашних животных с низкой энергией. Они любят короткие, неторопливые прогулки и довольны активностями в помещении, что идеально подходит для жителей квартир или тех, кто имеет ограниченное пространство на открытом воздухе", - заверила Денч.

В то же время Гарт согласилась со словами своей коллеги и подчеркнула, что это связано с физическими особенностями животного.

"Поскольку эти собаки имеют более короткие морды, будучи одной из "брахицефальных" пород, они, как правило, хуже переносят большие физические нагрузки, особенно в жаркую погоду. Поэтому они могут быть отличными компаньонами для отдыха в помещении в течение большей части дня", - сказала ветеринар.

Мастиф

Даже те собаки, которых называют "рабочими породами", могут вести себя так, как будто они не на службе, к примеру, английский мастиф.

"Мастифы изначально были выведены для охоты и охраны, лучше всего подходят для коротких прогулок, а остальные дни проводят дома, защищая свои семьи", - объяснила Гарт.

По ее словам, эти большие собаки являются ласковыми, терпеливыми компаньонами с низкими требованиями к физическим нагрузкам.

Ши-цу

Некоторые породы специально были выведены для пребывания с людьми и процветают, взаимодействуя со своими хозяевами. Поэтому ши-цу может быть идеальным выбором для тех, кто ищет достаточно спокойную собаку.

"Эта порода, с ее роскошной шерстью и ласковым нравом, требует минимальных физических нагрузок. Ши-цу процветают в обществе людей, предпочитая домашний уют приключениям на свежем воздухе, что делает их отличными домашними любимцами для менее активных семей", - подчеркнула Денч.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Эта порода стала популярной в последние десятилетия благодаря своему небольшому росту и семейному характеру. Также спаниели имеют низкий уровень энергии и хорошо ладят с другими собаками.

"Эти маленькие, элегантные собаки имеют шелковистую шерсть и дружелюбное выражение лица. Они известны своей приспособленностью и ласковым нравом, требуют лишь умеренных физических нагрузок и любят много объятий", - добавила Денч.

Немецкий дог

Если у вас есть больше пространства, то немецкий дог может стать спокойным дополнением вашей семьи.

"Несмотря на свои большие размеры, немецкие доги удивительно малоэнергичны. Они мягкие и ласковые, это еще одна порода, которую часто называют "ласковыми великанами", и для поддержания здоровья им нужны лишь умеренные физические нагрузки", - отметила ветеринар.

Пекинес

Если вы ищете маленькое домашнее животное, которое будет довольна тем, что отдыхает и сидит у вас на коленях, Гарт советует завести пекинеса.

"Пекинес был выведен как дворцовый компаньон для древних китайских королей, поэтому это, как правило, дружественные собаки. Как другая брахицефальная порода, пекинес может быстро уставать от физических нагрузок, поэтому лучше всего подходят активности с меньшей интенсивностью, и они больше довольны тем, что отдыхают с вами, чем бегают на большие расстояния", - предупредила специалист.

Другие интересности о собаках

Ранее ветеринары рассказали, какие собаки являются самыми умными. По их словам, в этот перечень вошли бордер-колли, пудель, бельгийская овчарка и немецкая овчарка.

Также было названо 12 человеческих привычек, которые безумно раздражают собак. Такими привычками оказались пристальный взгляд, объятия, поцелуи, купание/стрижка когтей и другие действия.

Вас также могут заинтересовать новости: