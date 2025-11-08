Казалось бы, что может пойти не так - но важно знать обо всех нюансах.

Одно яблоко в день может избавить вас от необходимости посещать врача — но как насчет ветеринара вашего питомца? Яблоки являются одними из самых популярных фруктов в нашем арсенале. Однако не все знают, что яблоки могут стать полезным и низкокалорийным лакомством и для наших четвероногих друзей, пишет The Spruce Pets.

Можно ли собакам есть яблоки

Яблоки богаты витаминами, такими как А и С, а также пищевыми волокнами, кальцием, фосфором и антиоксидантами. Яблоки помогают удовлетворить тягу питомца к сладкому более полезным и нетоксичным способом.

Яблоки особенно хорошо подходят в качестве лакомства для собак, которым по состоянию здоровья необходимо ограничивать потребление белка, или для тех, кто должен снижать калорийность питания для контроля веса. Клетчатка в яблоках может быть полезна для здоровья пищеварительной системы. Так же, как и у людей, антиоксиданты в яблоках могут поддерживать общее состояние здоровья питомца и потенциально обеспечивать дополнительную защиту от заболеваний.

Как давать яблоки собакам

Прежде чем нарезать яблоки для питомца, убедитесь, что сердцевина, плодоножка и семечки полностью удалены. Кроме того, как бы ни были полезны яблоки, они — как и любые угощения — не должны составлять более 10% от суточной калорийности рациона собаки.

Предлагайте собаке небольшие ломтики яблока — так сладкий фрукт будет проще жевать и безопаснее. Никогда не давайте собаке целое яблоко, а также избегайте сушеных яблок: они хуже перевариваются. Следите за реакцией питомца на фрукты, в том числе на яблоки — возможна диарея. Избыточное количество яблок может вызвать проблемы с желудком как у собак, так и у людей.

Помните, что яблоки содержат сахар, поэтому если у собаки, например, диабет, сначала нужно получить разрешение ветеринара.

Выбирая яблоки для питомца, учитывайте, что большинству собак нравится сладкий вкус и хруст таких сортов, как Honeycrisp, Fuji или Red Delicious. По возможности старайтесь покупать органические яблоки, чтобы избежать вредного воздействия пестицидов.

И само собой разумеется: держите собаку подальше от яблок в глазури или покрытых вредными сладкими топпингами, такими как карамель или шоколад, а также от десертов с яблоками, например пирогов или тортов.

Другие способы дать собаке яблоки

Если ваша собака обожает яблоки, есть множество способов добавить этот богатый клетчаткой фрукт в рацион питомца (но, как и с любыми лакомствами, предлагайте их в умеренном количестве и корректируйте норму основного корма).

Многие собаки, любящие яблоки, с удовольствием едят небольшое количество несладкого домашнего яблочного пюре, смешанного с кормом.

Можно подавать кусочки яблок с небольшим количеством арахисовой пасты или наполнить кусочками яблок игрушку-"Конг". Можно даже приготовить домашние угощения для собак, используя яблоки вместе с другими полезными и безопасными ингредиентами, такими как тыква и арахисовое масло.

