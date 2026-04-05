Ученые обнаружили музыкальные способности у собак: они меняют свой голос под мелодию

В сети есть много видео, на которых можно увидеть, как собаки "поют" вместе со своими хозяевами. Как оказалось, некоторые собаки действительно могут обладать музыкальными способностями - они слушают мелодию и пытаются подстроиться под высоту звука по-своему. Об этом пишет earth.com.

Собаки и музыкальность

Во время исследования ученые сосредоточились на собаках, которые уже любили выть под музыку. Владельцы воспроизводили песни и записывали реакции своих собак на них.

После чего те же песни воспроизводили снова, но с несколько более высокой или более низкой тональностью, что помогло исследователям увидеть, меняют ли собаки свой вой в зависимости от того, что они слышат.

Видео дня

"Люди могут легко менять свой голос, когда поют вместе с другими, чтобы все звучали в унисон. Этот навык приходит естественно, даже без тренировок. Из-за этого ученые начали думать, что животные также могут обладать простой версией этой способности и могут корректировать свои звуки, когда слышат другие голоса", - объяснили в материале.

Вдохновение от волков

В дикой природе волки выют вместе в группах, где каждое животное издает звук несколько другой высоты, что создает громкий и сложный звук.

"Этот смешанный звук может помогать волкам казаться сильнее как группа. Он также может помогать им оставаться на связи. Некоторые ученые считают, что волки намеренно корректируют высоту звука, чтобы создать этот эффект", - подчеркнули в издании.

Однако проверить эту идею на диких волках сложно, поэтому ученые решили сосредоточиться на собаках, особенно на тех породах, которые наиболее близки к волкам.

Почему древние породы имеют значение

Отмечается, что исследование было сосредоточено на самоедах и шиба-ину. Это древние породы собак, которые имеют генетическую связь с волками, что делает их полезными для изучения естественного поведения.

Ученые полагали, что эти собаки могут демонстрировать признаки контроля высоты звука. В статье объясняется, что древние породы "имеют большее генетическое сходство с волками, чем современные породы".

Музыкальные собаки, которые выют в такт

Результаты для самоедов были очевидны. Все четыре собаки в этой группе меняли высоту своего воя, когда менялась музыка. В частности, некоторые повышали высоту, а одна - понижала.

В исследовании говорится, что самоеды "значительно изменяли среднюю высоту голоса во время воя под музыку, высота которой была изменена". Это свидетельствует о том, что эти собаки не просто реагировали случайно.

"Самое главное, что эти изменения не были вызваны возбуждением или настроением. Продолжительность их воя оставалась неизменной. Это говорит о том, что изменения высоты звука были контролируемыми и имели смысл", - добавили в материале.

В то же время шиба-ину продемонстрировали другую закономерность. Эти собаки не изменяли высоту звука таким же образом. Их вой оставался преимущественно неизменным, даже когда менялась музыка.

"Это свидетельствует о том, что не все собаки обладают одинаковой способностью. Генетика может играть определенную роль в том, как собаки реагируют на звук. Более крупная группа собак могла бы помочь подтвердить эту гипотезу", - отметили в публикации.

Музыка звучит как призыв

Другой вопрос заключается в том, почему собаки вообще выют под музыку. Одна из идей заключается в том, что они воспринимают ее как призыв к другому животному.

"Когда собака слышит музыку, ей может казаться, что ее зовет другой голос. Это может вызвать реакцию, подобную тому, как волки выют вместе в стае. Собаки также выглядят сосредоточенными, когда выют. Это свидетельствует о том, что они погружены в звук, а не просто реагируют, чтобы привлечь внимание или получить вознаграждение", - подчеркнули в издании.

Вас также могут заинтересовать новости: