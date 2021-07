Основатель Facebook Марк Цукерберг записал необычное видео ко Дню независимости США – он проехался на вейкборде по озеру с флагом США в руках. Саундтреком к этому действу выступила песня "Take Me Home, Country Roads", кантри-певца Джона Денвера.

Видео быстро завирусилось в соцсетях и собрало десятки тысяч комментариев. Пользователи выдвигают самые разные теории по поводу того, что хотел донести миллиардер c помощью этих кадров. Некоторые шутят, что Цукерберг «снова пытается выдать себя за человека», другие рассматривают ролик как тонкий троллинг правительства США в связи с недавней победой Facebook в антимонопольном разбирательстве.

Кроме того, пользователи Twitter развлекаются, накладывая на видео Цукерберга разные звуковые дорожки – от «Полета Валькирий» (на манер культовой сцены из фильма «Апокалипсис сегодня») до аудиодорожки из трейлера «Челюстей».

This Zuckerberg/Jaws mashup is almost too on the nose: https://t.co/J4p2i712Zf