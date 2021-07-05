Основатель Facebook Марк Цукерберг записал необычное видео ко Дню независимости США – он проехался на вейкборде по озеру с флагом США в руках. Саундтреком к этому действу выступила песня "Take Me Home, Country Roads", кантри-певца Джона Денвера.
Видео быстро завирусилось в соцсетях и собрало десятки тысяч комментариев. Пользователи выдвигают самые разные теории по поводу того, что хотел донести миллиардер c помощью этих кадров. Некоторые шутят, что Цукерберг «снова пытается выдать себя за человека», другие рассматривают ролик как тонкий троллинг правительства США в связи с недавней победой Facebook в антимонопольном разбирательстве.
Кроме того, пользователи Twitter развлекаются, накладывая на видео Цукерберга разные звуковые дорожки – от «Полета Валькирий» (на манер культовой сцены из фильма «Апокалипсис сегодня») до аудиодорожки из трейлера «Челюстей».
Fixed it pic.twitter.com/4UpJu9KJw7— Alfred Malmros ☎️ (@alfredmalmros) July 4, 2021
This Zuckerberg/Jaws mashup is almost too on the nose: https://t.co/J4p2i712Zf— Leah McElrath 🏳️🌈 (@leahmcelrath) July 5, 2021
Марк Цукерберг не впервые становится героем мемов. Его неумение держаться на публике и странное чувство юмора давно породило в интернете «теорию» о том, что миллиардер на самом деле является роботом, или представителем инопланетной цивилизации.
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