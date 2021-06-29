По итогам биржевых торгов в понедельник акции Facebook выросли более чем на 4%.

В США федеральный суд отклонил антимонопольный иск Федеральной торговой комиссии против компании Facebook. На этом фоне акции интернет-гиганта взлетели.

Как сообщает CNN Business, суд постановил, что торговая комиссия не привела убедительных доказательств того, что Facebook удерживает монополию на рынке социальных медиа.

По итогам биржевых торгов в понедельник акции Facebook выросли более чем на 4%, ее рыночная стоимость впервые перевалила за 1 триллион долларов.

Федеральная торговая комиссия США обвинила Facebook в нарушении антимонопольного законодательства. По версии регулятора, компания скупала перспективные стартапы, способные пошатнуть ее положение на рынке (такие как Instagram). Кроме того, она не позволяла другим участникам рынка подключаться к сервисам Facebook.

Американское правительство давно заняло жесткую позицию по отношению к Facebook.

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В 2019 году компанию оштрафовали на рекордную сумму в 5 миллиардов долларов в рамках разбирательства относительно подхода соцсети к защите личных данных пользователей.

В Федеральной торговой комиссии тогда заявили, что политика Facebook в отношении пользовательских данных была «обманчивой» в отношении десятков миллионов пользователей, которые использовали систему распознавания лиц данной соцсети. Она также нарушала правила при сборе телефонных номеров юзеров в целях безопасности. В дальнейшем номера могли использоваться и для рекламы.

Соцсеть не раз оказывалась в скандалах из-за утечки персональных данных пользователей. Одним из самых ярких эпизодов стала передача информации о 87 миллионах пользователей аналитической фирме Cambridge Analytica.

Соучредитель Facebook Крис Хьюз в своей колонке для The New York Times призывал правительство США ограничить влияние Facebook и власть Марка Цукерберга. Он предложил разделить Facebook, Instagram и WhatsApp на независимые компании, а также создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком.

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Автор: Дмитрий Захаров