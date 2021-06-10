Сотрудников, которые хотят работать в офисе попросят приходить на половину рабочих дней

СЕО Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания позволит работать из дому всем сотрудникам, которые могут выполнять свои задачи удаленно.

Об этом сообщает CNBC.

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Об этом Цукерберг объявил в записке для сотрудников, в которой изложил планы компании по созданию гибридного офиса и удаленной установки.

«За последний год мы узнали, что хорошую работу можно выполнять где угодно, и я еще более оптимистичен в отношении возможности масштабной удаленной работы, особенно по мере того, как технологии видеосвязи и виртуальной реальности продолжают улучшаться», — написал Цукерберг.

Сотрудников, которые хотят работать в офисе попросят приходить как минимум на половину рабочих дней. Также Facebook планирует организовывать регулярные личные встречи для офисных и удаленных сотрудников, «чтобы поддерживать отношения».

Кроме того, сотрудники смогут запрашивать удаленную работу в других странах. В частности, компания разрешит сотрудникам из США запрашивать удаленную работу в Канаде, а сотрудникам в Европе — запрашивать удаленку в Британии, сообщил изданию представитель Facebook.

Facebook и удаленка

В мае 2020 года в Facebook заявляли, что компания позволит запрашивать перевод на постоянную удаленку только определенным сотрудникам. Преимущественно самым старшим и самым опытным.

Facebook планирует открыть большинство своих офисов в США на 50% к началу сентября этого года, а полностью открыть офисы уже в октябре. Штат компании насчитывает 60 000 сотрудников.

В январе 2022 года компания позволит сотрудникам постоянно перемещаться между семью странами Европы.

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Автор: Елена Коваленко