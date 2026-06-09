По словам эксперта, сегодня надгробные памятники все чаще изготавливаются под заказ, хотя обходится это дороже.

Установка памятника – важный этап обустройства места захоронения, который требует взвешенного и осознанного подхода. При этом стоимость мемориала может существенно отличаться в зависимости от материалов, сложности работ и комплектации.

Ранее мы писали, какая надгробная плита для могилы лучше – открытая или закрытая, а эксперт из компании "Гранитный Мастер" рассказал в комментарии УНИАН, сколько стоит установить памятник на кладбище, от чего зависит эта сумма и на что стоит обращать внимание при выборе.

Сколько стоит памятник на могилу в Украине – общая информация

По словам специалиста, универсальной цифры, сколько стоит памятник, не существует, поскольку каждый заказ рассчитывается индивидуально. В частности, цена зависит от типа гранита, размеров изделия, сложности формы, художественного оформления и общей комплектации:

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"Стандартный памятник из качественного украинского гранита стоит 30–40 тыс. грн. Более сложные комплексы, в частности с использованием нескольких видов камня, – 80–200 тыс. грн".

Он добавил, что если речь идет об индивидуальных решениях с гранитным мощением, цоколем, декоративными элементами или скульптурами, то цена достигнет уже нескольких сотен тысяч гривен.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что при расчете стоимости памятника на кладбище нужно учитывать не только стоимость самого камня, но и работы по его установке. В них могут входить подготовка места захоронения, обустройство фундамента, монтаж памятника и клумбы, укладка плитки и общее благоустройство территории:

"Стоимость стандартного комплекса с монтажом обычно составляет 45–60 тыс. грн. В то же время окончательная цена зависит от объема работ и комплектации мемориала".

Также он отметил, что дополнительных затрат могут потребовать нестандартные условия монтажа, в частности, сложный доступ к месту захоронения, необходимость привлечения специальной техники или предварительное проведение демонтажных работ.

Сколько стоит памятник и какие они бывают – ценовые факторы

Говоря о самых популярных видах памятников, специалист отметил, что в последнее время чаще всего заказывают мемориалы для военных. По его словам, это преимущественно нестандартные работы с казацким крестом, сочетанием черного гранита и белого мрамора, а также цветными портретами в полный рост.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, сколько стоит памятник, типовые конструкции постепенно теряют популярность, и вместо этого все больше людей отдают предпочтение индивидуальным проектам, которые помогают отразить характер человека, его профессию, жизненный путь или увлечения.

Более того, как отметил мастер, сегодня можно заказать одиночные или двойные памятники для семейных захоронений, модели с художественной резьбой, комбинированные изделия из различных видов камня, мемориальные комплексы с облицовкой и цоколем, а также памятники со скульптурными элементами.

Что касается временного деревянного креста, он отметил, что его чаще всего демонтируют и закапывают при устройстве фундамента, хотя единого обязательного правила здесь нет:

"Часть семей оставляет крест рядом с памятником, другие – переносят его, хранят как память о захоронении, передают в храм или утилизируют".

Далее он пояснил, что на стоимость гранитного памятника на могилу влияет ряд факторов, но в первую очередь это тип гранита: разные месторождения имеют свои характеристики, цветовую гамму и, соответственно, цену.

Кроме того, важными факторами являются:

размер и толщина изделия;

сложность формы и обработки;

наличие художественной резьбы;

количество гравировки;

использование декоративных элементов;

комплектация мемориала;

объем монтажных работ и т. д.

Также на стоимость могут влиять удаленность кладбища, особенности грунта и необходимость устройства фундамента.

Как понять, сколько стоит памятник и можно ли доверять агентству

Говоря о выборе памятника, эксперт посоветовал сначала ознакомиться с готовыми работами в интернете, социальных сетях или непосредственно на кладбищах. По его мнению, это поможет сформировать собственное видение будущего мемориала и определиться с наиболее приемлемым вариантом.

При этом он подчеркнул, что не обязательно полностью копировать уже существующие проекты, ведь большинство элементов обычно можно изменить в соответствии с собственными пожеланиями.

Если же речь идет о выборе исполнителя, эксперт подчеркнул важность личного визита в офис или мастерскую компании и общения с представителями, что позволяет оценить уровень их компетентности, профессионализма и отношения к клиенту.

Также он добавил, что помимо информации о том, сколько стоит установка памятника в том или ином агентстве, важно также внимательно ознакомиться с портфолио, обращая внимание на количество проектов, их сложность и качество исполнения. "По возможности стоит осмотреть готовые работы непосредственно на кладбище", – добавил он.

Отдельное внимание он посоветовал уделить отзывам о мастерской. При этом, по его мнению, настоящие отзывы обычно содержат подробное описание опыта сотрудничества, тогда как поддельные часто состоят из одного короткого предложения и выглядят похожими друг на друга.

Он также подчеркнул важность заключения договора, в котором должны быть четко прописаны стоимость гранитного памятника, его комплектация, а также перечень работ, сроки выполнения и рабочий проект с визуализацией.

В заключение эксперт порекомендовал обязательно уточнять гарантийные условия. По его словам, некоторые производители дают гарантию только на словах или только на сам камень. Тогда как в идеале должно быть четко определено, на какие именно элементы распространяется гарантия, при каких условиях она действует и какой у нее срок.

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