При выборе надгробия важно совместить практичность, долговечность и уважение к памяти близкого человека.

Для кого-то выбор оформления надгробия – это лишь вопрос внешнего вида, для других оно может быть связано с более практическими моментами ухода за могилой или, наоборот, с определенным символизмом и памятью об умершем. Тем не менее, сегодня чаще всего выбор ограничивается открытым и закрытым типом плиты.

а сегодня разберемся, какие надгробия на могилу лучше выбрать и что об этом говорят люди, близкие к церкви.

Какая надгробная плита на могилу лучше – открытая или закрытая

Закрытый тип в целом считается более удобным и аккуратным. Он помогает избежать появления сорняков, не дает почве оседать или размываться и значительно облегчает уход за могилой. Это особенно важно, если родственники не могут часто приезжать на кладбище: захоронение сохраняет ухоженный вид длительное время без особых усилий.

Кроме того, гранит, из которого обычно делают такие плиты, достаточно прочен и служит десятки лет.

Но у закрытого варианта есть и недостатки. Во-первых, он стоит дороже и установка требует фундамента и специального оборудования. Во-вторых, полностью закрытая поверхность не дает возможности посадить цветы или устроить подзахоронение.

Открытые надгробия оставляют место для растений и цветов, что создает более уютный и традиционный облик могилы. К тому же они обычно стоят дешевле и проще в монтаже, хотя и требуют регулярного ухода: нужно удалять сорняки, следить за состоянием почвы (иногда она может проседать или, наоборот, набухать по разным причинам) и убирать сметенную ветром землю.

Плита надгробная разных типов – взгляд священника

Недавно в одном из своих видео в Facebook по этому вопросу высказался священник ПЦУ Алексей Филюк.

Он подчеркнул, что религиозных требований к виду надгробия нет – выбор остается за каждым человеком. По его словам, это личное решение, которое никто не может навязывать.

Впрочем, отец Алексей отметил и практический момент: открытые могилы требуют ухода – нужно удалять бурьян и поддерживать порядок. Поэтому он добавил, что лично ему ближе закрытая плита:

"Мы ходим, прочищаем (могилы от сорняков), но нам нравится больше закрытый тип памятника".

А главное, по его словам, – чтобы Господь принял душу усопшего, а не какой был выбран памятник на могилу.

