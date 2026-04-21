Часть информации в сериале не соответствует действительности.

Сериал "Острые козырьки" с первого сезона завоевал любовь поклонников криминальных драм. Киллиану Мерфи удалось блистательно передать характер своего героя - главаря банды Томаса Шелби, да и весь остальной актерский состав оказался подобран очень удачно. Тем не менее мало кто знает, что сериал Острые козырьки основан на реальных событиях - рассказываем, что именно происходило в Бирмингеме в начале XX века.

Была ли на самом деле банда Острые козырьки

21 июля 1898 года редакцию газеты Birmingham Daily Mail пришло полное боли письмо, подписанное одним лишь словом "Workman" ("Рабочий" - ред.). Его текст передает издание History Extra:

"Несомненно, все уважаемые и законопослушные граждане устали от самого понятия хулиганства в Бирмингеме и нападений на полицию. Куда бы вы ни пошли, везде можно увидеть банды "острых козырьков", которые зачастую без зазрения совести грубо оскорбляют прохожих, будь то мужчина, женщина или ребенок. Осмелюсь предположить, что в 99 случаях из 100 их даже не привлекают к ответственности".

Письмо тут же было опубликовано и неспроста - в Бирмингеме действительно были люди, носившие шляпы-"билликок" или котелки из жесткого фетра с изогнутыми полями шириной около 5 сантиметров. Головной убор мужчины носили, наклонив над одним глазом, из-за чего положение шляпы находилось под острым углом, отсюда и одноименное прозвище. Вопреки мифу, на котором выстроен сюжет сериала от BBC, никаких кепок с лезвиями в подкладке не было.

Производитель красок и лаков из Бирмингема Артур Маттисон стал свидетелем тех самых банд в начале прошлого века - в его мемуарах четко описано, как выглядел классический "острый козырек" того времени:

"Он гордился своим внешним видом и искусно соответствовал образу. Брюки-клеш, застегнутые на пряжку, ботинки на шпильках, что-то вроде пиджака, кричащий шарф и шляпа-билли с длинными вытянутыми полями. Эту шляпу он носил далеко за один глаз, отсюда и прозвище "Острый козырек". Его волосы были коротко подстрижены, за исключением длинной челки спереди, которая была прижата к лбу под углом".

Несмотря на то что сериал Острые козырьки на реальных событиях, по данным History Extra, есть еще одно несовпадение - бандиты, получившие прозвище "острые козырьки" не принадлежали к одной банде, а наоборот - их было несколько. И все бандиты, предпочитавшие такой экстравагантный стиль, вступали друг с другом в баталии прямо на городских улицах. То есть нельзя точно сказать, кто был прототипом Томаса Шелби - это собирательный образ, и таких людей, как главный герой сериала, в Бирмингеме до 20-х годов было много.

Интересно, что термин "острый козырек", появившийся в 1890-х годах, был характерен именно для Бирмингема. В Манчестере и соседнем Солфорде членов банд называли "скаттлерами". В Лондоне же их стали называть более устойчивым прозвищем "хулиган".

Почему молодые люди вступали в банды и называли себя "острые козырьки"

Историк Барбара Вайнбергер отмечает, что столкновения между враждующими молодежными бандами впервые были зафиксированы в Бирмингеме в начале 1870-х годов, их истоки восходят к территориальным войнам между английскими и ирландскими уличными бандами. Отсюда можно сделать вывод, что возникновение нового термина "острые козырьки" лишь усугубило старую проблему - насилие среди молодежи в промышленных районах города давно волновало его жителей.

По словам Вайнбергер, не только антипатия к ирландцам стала причиной того, что молодые люди стремились пополнить банду "острые козырьки" - еще одним фактором всплеска преступности историк называет ущемление прав молодых людей, высокий уровень безработицы, а также превышение полномочий полицейских при борьбе с уличным пьянством и азартными играми. Экономические проблемы "подвели к черте" население Бирмингема, и это, возможно, также стало катализатором проблемы - люди, брошенные городскими властями, вынуждены были находить выход из ситуации самостоятельно.

Историк Филип Гудерсон пишет, что большинство молодых людей, участвовавших в рейдах, принадлежали к классу рабочих. Половина из них работала в металлургической или латунной промышленности, доминирующих секторах местной экономики, но никого нельзя было назвать представителем "среднего класса" - молодежь жила в трущобах на грани нищеты и лишь участие в бандитских группировках могло разнообразить их существование.

Из сказанного выше становится ясно, что "сериальный" Томас Шелби - реальный человек, просто таких людей были сотни и тысячи по всему Бирмингему. Звали их по-разному, но жили они, мыслили и чувствовали себя одинаково.

Когда исчезли банды "острые козырьки"

По данным историков, к началу Первой мировой войны никаких подобных группировок на улицах Бирмингема уже не было - в отличие от версии сериала "Острые козырьки", события в котором разворачиваются уже после ее завершения.

Гудерсон считает, что исчезновение банд может быть связано с мобилизацией, уменьшением количества рабочих бригад, а также популяризацией футбола как развлечения для молодежи. Кроме того, он пишет, что если бы в 20-е годы на улицах Бирмингема появился человек, одетый как "острый козырек", на него бы посмотрели с изумлением - он бы явно выделялся из толпы горожан. Однако несмотря на то, что такого явления не существует уже более 100 лет, интерес к бирмингемским бандам не угасает, и даже продолжает расти.

