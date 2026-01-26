Каждая работа имеет свой уникальный набор трудностей, однако некоторые профессии выходят за рамки обычных физических и психологических нагрузок.

Пока удаленная работа в Украине становится все более популярной, некоторые люди предпочитают более активное трудоустройство, а кому-то выпала доля работать на самых сложных должностях в мире.

Если вы не знаете, о чем речь, - редставляем вам обзор рекрутингового агентства "Resumeble", в котором рассматриваются самые сложные и самые опасные профессии, а также то, что именно делает их таковыми.

Какие профессии – самые тяжелые в силу психологического давления

Некоторые профессии считаются самыми тяжелыми не потому, что требуют физической силы, а из-за постоянного психологического напряжения. Ниже рассмотрим ряд подобных психологически изматывающих работ.

Видео дня

Пилот гражданской авиации

Пилоты несут огромную ответственность за безопасность сотен пассажиров и работу в изменчивой погоде. Способность сохранять спокойствие в непредвиденных ситуациях делает профессию одной из самых сложных в мире.

Авиадиспетчер

Авиадиспетчеры контролируют потоки воздушных судов, принимая мгновенные решения для предотвращения столкновений. Высокая цена ошибки создает сильное психологическое давление, несмотря на стабильность занятости и достойную оплату.

Техник-криминалист

Техники-криминалисты выезжают на места преступлений для фиксации (фотографирования) следов и изъятия вещественных доказательств. Они работают за кулисами расследований, сталкиваясь с эмоционально тяжелыми условиями. Профессия требует внимания к деталям и психологической устойчивости.

Специалист по обезвреживанию взрывоопасных предметов

Работа с взрывными устройствами, по понятным причинам, чрезвычайно стрессовая. Нередко считается, что это также – самая опасная работа в мире.

Такие специалисты должны обладать стальными нервами и точностью действий. Для карьеры необходима подготовка и сертификаты, а зарплата опытных специалистов в США может достигать $80 000 (3,5 млн. грн.) и выше.

Когда риски неотвратимы – какая профессия самая опасная в мире

При рассмотрении того, какая работа считается тяжелой, люди часто забывают о том, что некоторые рискованные занятия тоже по-своему трудные, даже если не требуют больших физических нагрузок.

И раз уж мы уже упомянули одну такую работу, расскажем и про другие опасные профессии, список которых вы найдете ниже.

Ловец крабов в северных водах

Работа в ледяных водах Северного Ледовитого океана делает ловлю крабов одной из самых опасных и тяжелых профессий. Экстремальные условия и изнурительный график требуют не только силы, но и исключительной выдержки. Доход опытных рыбаков на Аляске может достигать $100 000–200 000 (4-8 млн. грн.) за сезон.

Коммерческий водолаз

Водолазы выполняют ремонт и инспекции в холодных, темных и опасных глубинах. Физические нагрузки, высокое давление и изоляция делают работу сложной, но высококвалифицированные специалисты могут зарабатывать $180 000–300 000 (8-13 млн. грн.) в год.

Каскадер

Каскадеры ежедневно рискуют, выполняя опасные трюки, требующие точности и бесстрашия. Высокий риск травм делает профессию исключительно сложной, требующей интенсивной подготовки.

Самые физически тяжелые профессии, которые не могут быть заменены автоматикой

Определенные профессии считаются особенно тяжелыми из-за постоянных физических нагрузок. Они требуют работы на пределе человеческих возможностей или, по крайней мере, длительного и непрерывного напряжения тела, выносливости и силы.

Фермер

Длительный рабочий день, тяжёлый физический труд и зависимость от погоды делают фермерство одной из самых сложных профессий, но оно дает связь с природой и определенную независимость.

Оперативник сил спецназначения

Эта профессия требует выдающейся физической формы, психологической стойкости и подготовки к экстремальным условиям. Поэтому работа оперативником часто считается самой сложной в мире, а также нередко возглавляет самые опасные профессии в мире в различных рейтингах.

Медицинский работник

Врачи, медсёстры и сотрудники экстренной помощи ежедневно принимают решения, от которых зависят жизни, что делает их работу крайне сложной и эмоционально напряженной.

Вас также могут заинтересовать новости: