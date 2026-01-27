10 многолетних растений, которые не будут расти вместе, несмотря на свою красоту

Эти пары могут незаметно испортить клумбы в вашем саду.

Подбор растений-компаньонов является ключом к успешному саду, но нужно учитывать и сорта, которые не ладят между собой. Растения с разными потребностями конкурируют за одни и те же ресурсы (воду, свет, пищу) и будут подавлять друг друга ради этого. Авторы сайта House Beautiful собрали несколько распространенных сочетаний, которых следует избегать, чтобы иметь здоровый сад.

Лаванда и хосты

Планируете садовый бордюр? Лаванда и хосты могут прекрасно смотреться на одном участке, но они не подходят друг другу. Лаванда нуждается в полном солнце и свободно дренированной, относительно сухой почве, тогда как хосты предпочитают тень или полутень и постоянно влажную почву.

Лучше держать лаванду с другими многолетними растениями для сухого сада на солнце, а хосты – во влажных, более тенистых бордюрах.

Флокс и хосты

Как и лаванда, прихотливые хосты не процветают рядом с флоксами. Оба любят влагу, но дополнительная тень, необходимая для сохранения состояния листьев хосты, создает условия, способствующие проблемам с плесенью у флоксов. То, что выглядит как гармоничное сочетание коттеджного сада, может быстро превратиться в грибковый кошмар, поэтому избегайте посадки этих растений вместе.

Пионы и дельфиниумы

Пионы любят полное солнце и не любят перенаселенности, тогда как высокие дельфиниумы будут затенять их и красть воду и питательные вещества, что приведет к меньшему количеству мелких цветов пионов.

Вместо этого можно группировать дельфиниумы рядом с солнцеустойчивыми растениями, которые не против конкуренции, – такими как шалфей или лилейники.

Гейхера и японские анемоны

Гейхеры с поверхностными корнями, также известные как коралловые колокольчики, являются красочным дополнением к садовым бордюрам. Но если есть растение, от которого их следует держать подальше, то это японские анемоны. Они могут погибнуть в плотных, раскидистых покровах анемонов, которые крадут пространство, влагу и питательные вещества. Это может привести к выцветанию ярких листьев коралловых колокольчиков.

Дельфиниумы и люпин

Дельфиниумы и люпин – это еще один дуэт, который не сочетается. Они оба подвержены мучнистой росе и тле, а это значит, что если они растут слишком близко друг к другу, болезни и вредители будут распространяться, быстро ослабляя высокие колоски.

Мята и клубника

Многолетние мяты постоянно распространяются, вытесняя клубнику и задерживая ее рост, конкурируя за пространство и питательные вещества. Мяту лучше всего хранить в контейнерах подальше от более нежных почвопокровных многолетних растений.

Каких растений следует избегать

Напомним, что опытные садоводы советуют избегать сажать в своем саду целый ряд цветов и трав - они либо токсичны, либо подавляют другие растения и от них сложно избавиться. Среди них, например, лекарственное растение чистотел. Некоторые сажают его ради целебных свойств, но оно быстро распространяется и вытесняет культурные растения.

