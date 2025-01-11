Садоводы рассказали о списке растений, который просто обязательно нужно записать, как и информацию о высоких грядках.

Высокие грядки имеют множество преимуществ. Они позволяют контролировать качество почвы, что особенно важно для растений, подверженных гниению корней. Кроме того, такие грядки обеспечивают лучшую защиту от резкого похолодания.

Для некоторых растений поднятие выше уровня земли улучшает циркуляцию воздуха и защищает их от грязи, которая может попадать на листья и стебли при поливе, пишет Martha Stewart.

Эксперты по садоводству делятся списком растений, которые особенно хорошо подходят для такого способа выращивания. При этом стоит помнить, что Украина относится к 5 и 6 зонам морозостойкости (зонам выращивания).

Видео дня

Розмарин

Хотя розмарин достаточно устойчив к холоду, он не переносит сырой зимы. Для защиты корней зимой его лучше выращивать в контейнере или в качественно устроенной высокой грядке. Эксперт по растениям Эдриенн Рётлинг рекомендует, чтобы уберечь растение от заморозков, обернуть грядку мешковиной.

Зоны выращивания: 6–9

Размер: высота 30–90 см, ширина 60–120 см

Уход: солнечное место; устойчивость к засухе; хорошо дренированная почва

Шалфей

Шалфей бывает однолетним, многолетним, в виде кустарников и трав. Этот универсальный вид можно выращивать в различных условиях, включая контейнеры, овощные сады и грядки на склонах. Однако некоторые виды, например, "обыкновенный шалфей", особенно подходят для высоких грядок, где легко обеспечить хороший дренаж и защиту от зимних холодов.

Зоны выращивания: 4–10 (в зависимости от вида)

Размер: высота 30–60 см, ширина 30–60 см

Уход: солнечное место; хорошо дренированная почва

Лаванда

"Лаванда сохраняет свою зелень круглый год, хорошо растёт в большинстве регионов и прекрасно украшает сад", — говорит Рётлинг.

Для успешного выращивания лаванды зимой требуется хороший дренаж, который легко обеспечить в высокой грядке. Убедитесь, что выбранный вид лаванды подходит для вашего климата.

Зоны выращивания: 5–9

Размер: высота 30–75 см, ширина 60–90 см

Уход: солнечное место; хорошо дренированная почва

Томаты

Томаты могут расти в грунте, но на высоких грядках они чувствуют себя лучше. "Идеальная высота грядки — от 15 см и выше", — подчеркивает Рётлинг. Это улучшает циркуляцию воздуха и защищает стебли от гниения, которому они подвержены при контакте с влажной почвой.

Зоны выращивания: 2–10

Размер: высота 90–240 см, ширина 60–120 см

Уход: солнечное место; хорошо дренированная почва

Шпинат

Шпинат предпочитает плодородную, быстро прогревающуюся почву, что делает его идеальным для высоких грядок. "Такой способ предотвращает застой воды и снижает риск гниения корней, обеспечивая лучшую температуру для прорастания семян", — отмечает садовый эксперт Кэрри Спунмур.

Зоны выращивания: 2–9

Размер: высота 15–30 см, ширина 15–30 см

Уход: солнечное место или полутень; рыхлая, плодородная почва

Морковь

Морковь нуждается в рыхлой почве, чтобы её длинные корни могли расти без деформаций. Поэтому, по мнению Спунмур, высокие грядки с рыхлой почвой и без камней, как раз таки, идеально подходят для моркови. Кроме того, это также предотвращает чрезмерное увлажнение и растрескивание корнеплодов.

Зоны выращивания: 3–10

Размер: высота 30 см (с учётом ботвы), ширина 15–30 см

Уход: солнечное место; рыхлая, песчаная почва

Ежевика

Ежевика довольно быстро растёт, а высокие грядки помогают контролировать этот процесс. При этом, если вы имеете небольшой сад, вам лучше выбирать сорт без шипов, чтобы облегчить уход за ежевикой.

Зоны выращивания: 5–9 (сорт 'Navaho' — 6–10)

Размер: высота 120–150 см, ширина 90–120 см

Уход: солнечное место; слабокислая, хорошо дренированная почва

Черника

Если говорить о чернике в контексте выращивания на высоких грядках, то здесь можно выделить сразу несколько серьезных преимуществ. В частности, так можно создать кислую, хорошо дренированную почву, даже если местные условия для этого не подходят.

Кроме того, грядки облегчают сбор урожая и защищают ягоды от грязи, которая может попасть на них во время дождя или полива.

Зоны выращивания: зависит от сорта

Размер: высота 120–150 см, ширина 90–120 см

Уход: солнечное место; кислые, хорошо дренированные почвы

Кинза

Кинза имеет неглубокие корни, поэтому ей подходят высокие грядки с хорошо удерживающей влагу почвой. Спунмур подчеркивает, что высокие грядки также помогают регулировать температуру почвы. А это, в свою очередь, способствует быстрому росту кинзы, особенно в прохладную погоду.

Зоны выращивания: 3–11

Размер: высота 30–60 см, ширина 15–30 см

Уход: солнечное место; рыхлая, плодородная почва

"Сад-огород" - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, в чем замочить семена перед посадкой, чтобы они проросли в 2 раза быстрее. Для этого не обязательно использовать какие-либо дорогостоящие препараты. Можно просто взглянуть на домашнюю аптечку и найти там нечто "копеечное" и подходящее.

Кроме того, есть список из пяти лучших сортов огурцов без горечи. Одним из таких сортов является "Лазурит", который известен хорошей урожайностью и идеальным хрустом при сладкой мякоти.

Вас также могут заинтересовать новости: