Эти растения либо ядовиты, либо слишком агрессивны, и способны задушить остальные цветы в вашем саду.

Цветы являются важным элементом ландшафтного дизайна и могут украсить ваш сад и придать ему особую изюминку. Однако, как рассказали ведущая подкаста GardenDC Кэти Дженц, и ландшафтный дизайнер Ян Джонсен в статье для портала MarthaStewart, есть некоторые цветы, которые никогда не следует сажать в своем дворе или саду – либо по причине токсичности, либо из-за крайней инвазивности.

Японская жимолость

Японская жимолость размножается семенами и корневищами и может быстро взбираться по деревьям, кустарникам и растениям — иногда на ошеломляющую высоту. При подъеме она может плотно обвиваться вокруг других растений, в конечном итоге душить их и потенциально убивать растение или дерево.

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Верблюжий вербейник

Это растение отлично смотрится в букетах, однако также крайне проблемное из-за крайней инвазивности.

Фиалка сестринская

В тенистых местах, где газонная трава может с трудом расти, почвопокровные растения могут очень пригодиться, однако если они попадут к вам на клумбу, вы вряд ли от них избавитесь. Хотя фиалки безвредны и нетоксичны, они все равно могут причинить вам много неудобств, если вам не нравятся мелкие цветы в вашей траве.

Чистотел

Как отмечает Кэти Дженц, его невероятно трудно удалить, и он может быстро распространиться по обработанной площади сада. Этот цветок способен быстро вытеснить многие газонные или почвопокровные растения, которые вы пытаетесь выращивать.

Глициния

Глициния прекрасно смотрится на архитектурных элементах в саду или вокруг дома. Но, к сожалению, глициния считается инвазивным растением и, если ее не контролировать, может нанести вред деревьям.

Белладонна

Это не то растение, которое вам нужно в вашем саду или дворе, так как оно ядовито даже на ощупь. Помимо своей токсичности, белладонна не является особенно уникальным или привлекательным кустарником; листва, цветы и ягоды совсем невзрачны.

Английский плющ

Мало того, что его листья ядовиты для людей и домашних животных, так еще и сама лиана инвазивна и может распространять болезни на деревья.

Наперстянка

Некоторые садоводы используют наперстянку в бордюрах или в качестве красочного элемента декора. Но, несмотря на всю красоту, она токсична для людей и домашних животных. Простое прикосновение к растению может вызвать раздражение кожи, а проглатывание или всасывание может вызвать проблемы со здоровьем.

Аконит

Аконит является чрезвычайно ядовитым растением. Из-за своей токсичности он не является хорошим выбором для домашнего сада, где дети и домашние животные могут легко получить к нему доступ.

Ранее эксперт посоветовала растения для спальни, которые тпугнут плесень и улучшат качество сна.

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