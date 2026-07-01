Бывший владелец электрокара Tesla честно подсчитал все расходы за шесть лет

Обслуживание Tesla Model 3 оказалось на удивление дешевым, но есть и нюанс.

Владение автомобилем обходится дорого, но расходы могут сильно отличаться в зависимости от того, на чем он работает. Британец, владевший электромобилем Tesla Model 3, решил подсчитать, сколько он потратил за шесть лет эксплуатации, пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала Electric Vehicle Man рассказал, что он владел Tesla Model 3 шесть лет и проехал на этом электромобиле почти 100 000 километров. Он подсчитал все расходы – от технического обслуживания и зарядки до снижения стоимости авто. Также мужчина сравнил их с расходами на аналогичный автомобиль с бензиновым двигателем.

Блогер отметили, что обслуживание Tesla Model 3 оказалось на удивление дешевым. За четыре года он один раз посетил сервисный центр Tesla, заменил фильтр салона и поставил новые щетки стеклоочистителей. Вместе с прохождением двух техосмотров это все обошлось в 300 долларов.

Видео дня

Расходы на зарядку, по словам мужчины, также оказались ниже, чем он ожидал. За четыре года он потратил на зарядку около 2 400 долларов, причем большую часть времени электромобиль заряжался дома. Еще 2 700 долларов блогер потратил на замену шин.

Однако мужчина был разочарован тем, насколько сильно подешевел автомобиль за четыре года. Он купил электромобиль за 54 000 долларов, а теперь он стоит около 24 000 долларов.

Блогер подсчитал, что с учетом снижения стоимости электромобиля его эксплуатация за четыре года обошлась в 35 000 долларов. По его оценкам, похожий автомобиль с бензиновым двигателем, расходующий в среднем 6 литров на 100 км, за тот же пробег израсходовал бы топлива на сумму около 10 700 долларов, в то время как расходы на зарядку Tesla составили 2 400 долларов.

Он отметил, что если бы ему пришлось покупать автомобиль сегодня, он выбрал бы подержанный электромобиль, позволив кому-то другому взять на себя основную часть потерь, при этом по-прежнему пользуясь преимуществами более низких затрат на техническое обслуживание и зарядку.

Недавно блогер продал электромобиль и рассказал, какими оказались расходы уже за шесть лет. Еще за два года он проехал на авто около 37 000 километров.

Мужчина продал свою Tesla Model 3 за 16 600 долларов. Это означает, что стоимость электромобиля снизилась примерно на 37 600 долларов по сравнению с первоначальной ценой.

Несмотря на все минусы, блогер заявил, что все еще считает общие затраты на владение электромобилем разумными для совершенно нового автомобиля. Он подчеркнул, что владельцы электрокаров смогут сильно сэкономить, если будут заряжать свое авто дома.

Владелец Porsche Taycan проверил, что будет, если разрядить электромобиль в дороге

Ранее автор YouTube-канала The MacMaster в одном из своих видео показал, что произойдет, когда у электромобиля полностью разрядится аккумулятор. Он ездил на своем Porsche Taycan до тех пор, пока индикатор заряда не показал 0%.

Когда заряд батареи снизился до 5%, электромобиль перешел в "аварийный режим". После этого автомобиль ограничил скорость для экономии энергии.

Блогер заявил, что он сильно переживал, когда заряд батареи снизился почти до 0% на автомагистрали. Он подчеркнул, что это довольно опасно.

Вас также могут заинтересовать новости: