Мужчина опробовал каждую модель Tesla и назвал лучшую

Всего Tesla выпустила 6 моделей легковых автомобилей, 5 из которых выпускались массово.

Автомобили Tesla уже давно перестали быть нишевыми электрокарами и стали одним из символов современной автомобильной индустрии. За почти два десятилетия компания прошла путь от экспериментального спортивного Roadster до массовых моделей, которые неоднократно возглавляли мировые рейтинги продаж и существенно повлияли на развитие рынка электромобилей.

Хотя сегодня Tesla утратила лидерство на мировом рынке электромобилей, она по-прежнему остается одним из его лидеров. Именно поэтому журналист издания Supercar Blondie, которому удалось опробовать все шесть серийных моделей бренда, решил сравнить их между собой и определить, какая модель Tesla заслуживает звания лучшей.

В публикации он сравнивает Roadster, Model S, Model X, Model 3, Model Y и Cybertruck, анализирует их сильные и слабые стороны.

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Как рассказывает автор, первый Tesla Roadster стал автомобилем, который буквально изменил отношение к электрокарам. Во время его тестирования в 2010 году приходилось постоянно объяснять прохожим, что у машины нет традиционного двигателя. Несмотря на довольно жесткий характер, Roadster запомнился автору легкостью управления, маневренностью и ярким дизайном.

Следующей важной вехой, как говорится в публикации, стала Model S. Именно она стала первым серийным автомобилем Tesla, созданным с нуля, и заставила автомобильную индустрию серьезно отнестись к электротранспорту. Автор отмечает, что модель не только отличалась исключительной динамикой, но и опережала своё время благодаря встроенному подключению к интернету и системе автоматической парковки ещё в начале прошлого десятилетия.

Model X журналист называет внедорожной версией Model S с фирменными дверями "крылья ястреба". Несмотря на большие размеры, автомобиль произвёл впечатление комфортного и очень быстрого кроссовера, который стал одним из личных фаворитов автора.

Далее следуют Model 3 и Model Y. Как пишет издание, они сделали электромобили Tesla по-настоящему массовыми благодаря сочетанию практичности, современных технологий и более доступной цены. Кроме того, именно Model Y в 2023 году стала первым электромобилем, возглавившим мировой рейтинг продаж среди всех легковых автомобилей независимо от типа силовой установки.

Не менее необычным опытом для автора стал Cybertruck. Он описывает пикап как один из самых странных автомобилей, на которых ему приходилось ездить, но в то же время отмечает эффективность электронной системы рулевого управления.

"Это автомобиль размером с авианосец, который управляется как проворный седан", – пишет журналист.

Подводя итоги, автор подчеркивает, что существуют разные критерии оценки автомобилей. Если руководствоваться только эмоциями, лучшим он считает оригинальный Roadster. Однако по совокупности личных впечатлений и объективных показателей первое место занимает Model Y.

"Данные показывают, что по каждому измеряемому показателю Model Y является лучшей Tesla из всех созданных", – подчеркивает эксперт.

По мнению автора, именно коммерческий успех и универсальность этой модели сделали её самым важным автомобилем в истории бренда.

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Также мы рассказывали, что главный страх водителей в отношении электромобилей оказался мифом. Британец Ричард Симонс проверил, насколько вынослива его Tesla Model 3 с пробегом более 390 000 км, совершив поездку длиной почти 420 км без подзарядки. Эксперимент показал, что даже после сотен тысяч километров электромобиль сохраняет высокий запас хода, подтверждая надежность современных батарей.

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