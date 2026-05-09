Сколько платят за сбор клубники в Польше: фермеры повышают ставки

Польские фермеры повышают заработную плату и предоставляют бесплатное жилье из-за нехватки рабочей силы.

Польские плантации активно ищут работников на сезон сбора ягод и вынуждены конкурировать зарплатами и бонусами, включая бесплатное проживание, пишет WP Finanse.

Несмотря на то, что сезон клубники еще продолжается, фермеры уже активно набирают работников на сбор урожая. Однако желающих не хватает, поэтому хозяйства повышают оплату и добавляют дополнительные условия, чтобы привлечь людей.

Большинство плантаций работают по сдельной системе – заработок зависит от количества собранных ягод. Чем быстрее работник собирает урожай, тем больше может заработать.

В Люблинском повете Силезского воеводства предлагают от 4 до 5 злотых за каждую собранную корзину клубники – это одна из самых высоких ставок на рынке. В Люблинском регионе платят около 2,50 злотых за килограмм, но работодатель предоставляет бесплатное жилье, а работа длится с июня по сентябрь.

Фермерские хозяйства в Великопольше также активно ищут сезонных работников для сбора клубники, малины и черники. Там обещают от 4000 до 8000 злотых брутто в месяц, в зависимости от объемов работы, а иногда – сдельный расчет. От кандидатов ожидают физической выносливости, а в отдельных случаях – наличия водительских прав.

В районе Равы Мазовецкой предлагают почасовую оплату от 25 до 35 злотых брутто. Жилье при этом не предоставляется. Зато в Олесницком районе Нижней Силезии фермеры отмечают, что ягоды выращивают на полях с соломенным покрытием, что облегчает сбор, но конкретные ставки не разглашают.

Сезонная работа в Польше не ограничивается только ягодами. В районе Слупска ищут работников для ухода за посевами и прополки грядок с зарплатой около 5000 злотых брутто в месяц. Опыт работы не является обязательным, а некоторые работодатели даже компенсируют транспортные расходы.

Сезон клубники – это не просто вкус лета, но и настоящий бонус для здоровья. Ученые годами исследуют ее влияние на организм и все чаще приходят к выводу: эти неприметные ягоды могут поддерживать иммунитет, здоровье сердца и даже защищать от серьезных заболеваний.

Клубника – это гораздо больше, чем сладкий десерт. Новые исследования показывают, что регулярное ее употребление может влиять на организм на разных уровнях – от кровеносной системы до профилактики болезней, связанных с образом жизни. Именно поэтому диетологи все чаще называют ее "суперфруктом".

