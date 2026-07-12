Названы 7 бобовых культур с высоким содержанием магния

Эти бобовые можно легко включить в ежедневный рацион.

Магний играет важную роль в работе организма. Он помогает регулировать артериальное давление, уровень сахара в крови и может снижать риск мигрени. Большинство взрослых могут получить необходимое количество этого минерала благодаря сбалансированному питанию. Названы семь видов бобовых, богатых магнием, которые стоит добавить в рацион, пишет Verywell Health.

Организму необходим магний для нормального функционирования, а получить достаточное количество этого минерала можно благодаря обычным продуктам питания.

Содержание магния в разных продуктах различается, поэтому разнообразный рацион помогает обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

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Бобовые культуры являются одной из категорий продуктов, содержащих этот минерал. Среди них есть варианты, которые легко включить в ежедневное меню.

Ниже – семь бобовых культур с высоким содержанием магния, которые могут помочь разнообразить рацион.

Черная фасоль

Черная фасоль – универсальная бобовая культура, богатая белком, клетчаткой и магнием. Одна чашка вареной черной фасоли, по данным Медицинского центра Университета Рочестера, содержит 120 мг магния. Сочетание черной фасоли с рисом может дополнительно увеличить содержание этого минерала в блюде.

Эдамаме

Эдамаме – это незрелые соевые бобы, которые обычно варят в воде или готовят на пару прямо в стручках. Половина чашки этого продукта обеспечивает около 12 % суточной потребности в магнии. Кроме того, такая порция содержит 4,1 г клетчатки и 9,2 г белка. Эдамаме можно есть отдельно или добавлять в салаты или блюда с крупами.

Арахис

Несмотря на своё название, арахис на самом деле относится к бобовым культурам и, как и другие представители этой группы, содержит много магния. Четверть чашки жареного арахиса обеспечивает около 15% суточной потребности в этом минерале. По данным Национальных институтов здравоохранения, две столовые ложки арахисовой пасты содержат 49 мг магния, что составляет около 12% суточной нормы.

Лимская фасоль

Лимская фасоль, которую также называют масляной, содержит клетчатку, кальций, белок и магний. Её можно добавлять в салаты, рагу или блюдо суккоташ.

Горох

Горох содержит магний, железо, калий, белок, антиоксиданты и другие полезные компоненты, поэтому может быть частью сбалансированного рациона, говорится в статье, посвященной комплексному обзору этого растения. Различные виды гороха, в частности зеленый, сахарный и снежный, можно добавлять в блюда, готовить в составе овощных смесей или подавать в качестве гарнира.

Каннеллини (белая фасоль)

Каннеллини, или белая фасоль, содержат 113 мг магния, 17 г белка и 11 г клетчатки на одну чашку продукта. Её можно добавлять в салаты или готовить из неё белую фасолевую пасту, которую подают с овощами или цельнозерновым хлебом. Также эту фасоль часто используют для приготовления рагу.

Адзуки

Адзуки – это сладковатые красные бобы с ореховым вкусом, которые часто используют в азиатских блюдах, в частности для приготовления китайских паровых булочек с пастой из красных бобов и японского десерта йокан. Одна чашка вареных бобов адзуки содержит 120 мг магния, 17 г белка, 17 г клетчатки и 64 мг кальция.

Подробнее о продуктах с высоким содержанием магния

Ранее были названы 7 продуктов, в которых магния ещё больше, чем в овсянке. Как отмечалось в материале, получить достаточное количество магния несложно, однако примерно половина людей не достигает этой цели.

Также сообщалось об 11 видах орехов и семян с самым высоким содержанием магния. По словам специалистов, эти продукты способны принести организму огромную пользу.

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