10 пород собак, у которых самая крепкая эмоциональная связь с хозяевами

Прочность связи с домашним питомцем в значительной степени зависит не только от породы, но и от воспитания и отношения человека.

Некоторые породы собак отличаются особой преданностью и способностью формировать прочную связь с людьми. Такие животные часто становятся не просто домашними питомцами, а настоящими компаньонами для своих хозяев, пишет Silicon Canals.

В то же время некоторые породы в ходе многолетнего селекционного отбора формировались таким образом, чтобы устанавливать более тесную связь с человеком. Их природные особенности и история разведения способствовали развитию сильной привязанности к хозяевам.

Например, кавалер-кинг-чарльз-спаниелей выводили именно как собак-компаньонов, которые должны были находиться рядом с человеком. А венгерскую легавую разводили для работы в тесном взаимодействии с одним охотником.

Видео дня

В то же время не все породы одинаково склонны к привязанности. Некоторые исследования показали, что акиты и сиба-ину могут демонстрировать более низкие показатели привязанности, чем современные породы европейского происхождения.

Ниже – список пород, которые отличаются особой склонностью к формированию тесной связи с человеком.

1. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Эту породу выводили именно как собак-компаньонов, поэтому она отличается сильной потребностью быть рядом с человеком. Кавалеры обычно стремятся к постоянному контакту с хозяином, часто следуют за ним из комнаты в комнату и тяжело переносят длительное одиночество.

2. Венгерская легавая

Венгерская выжла не зря получила прозвище "собака-липучка". Эту породу выводили в Венгрии как охотничью собаку, работающую рядом с человеком, поэтому потребность в тесном контакте с хозяином сохранилась и в домашних условиях. При достаточном количестве физической активности и внимания эти собаки обычно становятся очень преданными компаньонами.

3. Золотистый ретривер

Репутация золотистых ретриверов как чрезвычайно ласковых собак вполне оправдана. Их выводили для работы с человеком во время охоты, что требовало внимательности к командам, послушания и мягкого характера. В домашних условиях эти черты проявляются в открытости и сильной привязанности ко всей семье, а не только к одному хозяину.

4. Лабрадор-ретривер

Лабрадоры имеют много общего с золотистыми ретриверами: они также сильно привязываются к семье и известны своим дружелюбным характером. В то же время они немного более самостоятельны и обычно легче переносят кратковременную разлуку с хозяевами. Именно сочетание преданности, уравновешенности и доброжелательности сделало их одной из самых популярных семейных пород.

5. Немецкая овчарка

Немецких овчарок часто называют собаками одного хозяина. Они могут устанавливать особенно прочную связь с человеком, который больше всего занимается их воспитанием и дрессировкой, хотя остаются преданными всей семье. Эта порода известна глубокой привязанностью к своему хозяину.

6. Стандартный пудель

Несмотря на ассоциации с выступлениями на выставках, стандартные пудели являются одной из самых ориентированных на человека пород. Они хорошо улавливают сигналы хозяина, внимательно реагируют на его настроение и привычки и часто устанавливают очень тесную интеллектуальную и эмоциональную связь с людьми.

7. Итальянская борзая

Итальянские борзые веками разводились как собаки-компаньоны, поэтому они испытывают сильную потребность быть рядом с хозяевами. Обычно они особенно привязываются к одному или двум человекам в семье, любят сидеть на руках или рядом с хозяином и могут тяжелее переносить разлуку.

8. Доберман

Склонность к сильной привязанности к одному человеку является частью истории породы доберманов. Они часто выбирают своего главного хозяина, внимательно следят за его поведением и реагируют на изменения в его настроении и распорядке дня. Хорошо социализированные доберманы остаются ласковыми и преданными в семье.

9. Боксер

Боксеры открыто демонстрируют свою привязанность к людям. Они известны физической ласковостью, желанием быть рядом с семьёй и стремлением участвовать во всех домашних делах. Их характер сочетает в себе преданность и общительность, поэтому боксеры редко ведут себя отстранённо.

10. Бишон-фризе

Как и кавалер-кинг-чарльз-спаниель, бишон-фризе изначально выводили как собаку-компаньона. Эти небольшие собаки обычно любят находиться рядом с человеком, отличаются жизнерадостностью, внимательностью и ласковостью. Они хорошо чувствуют себя в семьях с несколькими людьми и обычно не привязываются только к одному хозяину.

Еще больше интересного о животных

Ранее ученые объяснили, почему кошки дружат с собаками. Исследователи зафиксировали случаи, когда животные разных видов устраивают игровую борьбу.

Также УНИАН писал о том, почему собаки отклоняют голову, когда их гладят. Отмечалось, что это связано с их инстинктами.

Вас также могут заинтересовать новости: