Ветеринары назвали 6 пород собак, которые идеально подходят чувствительным людям

Список от крупных к мелким породам.

Эти пушистые компаньоны умеют чувствовать настроение хозяина лучше, чем кто-либо другой – и именно поэтому специалисты рекомендуют их людям с тонкой душевной организацией, пишет Parade.

По словам ветеринаров Джо Майерс из Vetster и Лизы Кан из Embrace Pet Insurance, универсальной "научной" породы для чувствительных людей не существует – многое зависит от конкретной собаки и воспитания.

Как отмечает Майерс, иногда конкретный человек и конкретная собака просто идеально подходят друг другу, и это трудно предсказать, ориентируясь только на породу. Кан с ней согласна: по её мнению, темперамент собаки может отличаться даже в пределах одной породы, и многое зависит от дрессировки и социализации.

Видео дня

Впрочем, ветеринары выделили 6 пород, которые традиционно считаются особенно мягкими, ласковыми и эмоционально чуткими по отношению к своим хозяевам.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Небольшая собачка с кротким нравом – идеальный вариант для семей и чувствительных людей. Эта порода кроткая, нежная и привязчивая к людям, поэтому прекрасно подходит семьям, детям и чувствительным владельцам. Собака хорошо адаптируется к различным условиям жизни, игрива, но не слишком активна, и любит проводить время с семьёй, хотя вполне спокойно чувствует себя и в одиночестве.

Сенбернар

Крупная собака, которая, несмотря на свои размеры, считается одной из самых спокойных. Как отмечает Кан, несмотря на гигантские размеры, сенбернары имеют репутацию спокойных, преданных и ласковых собак, особенно в отношении детей. Заботливость этой породы можно проследить до её горных предков-спасателей.

Папильон

Маленькая, но чрезвычайно сообразительная и чуткая к эмоциям хозяина собака. Эти умные, дружелюбные и адаптивные собачки хорошо чувствуют себя в самых разных ролях – от семейного любимца до спортивного компаньона, и легко привязываются к своим хозяевам. По имеющимся данным, папильоны быстро учатся, поэтому их легко дрессировать.

Ирландский волкодав

Гигантская собака со спокойным и статным характером. По мнению Майерс, ирландских волкодавов часто считают спокойными, степенными и кротким, а их огромные размеры в сочетании с тихим нравом делают их удивительно умиротворяющими компаньонами. По её словам, в доме с собакой размером с маленького пони, которая мирно занимает половину гостиной, есть что-то по-настоящему утешительное.

Пиренейская горная собака

Крупная, но спокойная порода, которую ценят за бдительность и надежность. Как объясняет Майерс, эти собаки были выведены как пастухи-охранники скота, что и объясняет, почему многие владельцы воспринимают их как спокойных, бдительных и успокаивающих. Несмотря на угрожающий вид, эта порода известна своей преданностью и выраженным чувством защиты семьи.

Староанглийская овчарка

Лохматый "плюшевый мишка", который на самом деле очень общительный и привязан к хозяевам. Эта порода общительна, ласкова, забавная и преданна своей семье. Собаку иногда в шутку называют "липучкой" за ее стремление всегда быть рядом с любимым человеком.

Ранее УНИАН писал о породах собак, которые чаще всего нападают на людей.

Вас также могут заинтересовать новости: