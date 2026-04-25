В Европе обнаружили месторождение полезных ископаемых, что может снизить зависимость от Китая

Крупнейшее в Европе месторождение полезных ископаемых стало еще более масштабным. В марте 2026 года компания Rare Earths Norway заявила, что ее карбонатитовый комплекс "Fen" в Телемарке, на юге Норвегии, увеличился на 81%, достигнув 15,9 млн метрических тонн общего содержания оксидов полезных ископаемых. Об этом пишет Indian Defence Review.
"Два года назад запасы этого месторождения оценивались в 8,8 млн тонн. Такой рост также свидетельствует о качественном изменении: впервые часть ресурсов была классифицирована в категорию "указанные", что имеет более высокий уровень уверенности, отражающий более подробные геологические знания о месторождении", - объясняют в материале.
Единственный минерал, который Китай хотел бы, чтобы Европа не нашла
Китай контролирует около 90% мировой переработки полезных ископаемых, а в 2024 году 95% их импорта в ЕС поступало именно из КНР, Малайзии и России. Такая концентрация перешла из торговой проблемы в сферу безопасности.
Особую ценность месторождения "Fen" определяет его минеральный состав. Компания Rare Earths Norway заявила, что 19% оксидов составляют неодим и празеодим, которые вместе называют NdPr. По сравнению с предварительной оценкой этот показатель был повышен на 17%.
"Это основные компоненты постоянных магнитов, используемых в двигателях электромобилей, ветрогенераторах, бытовой электронике и оборонных системах, в частности в современных датчиках, прецизионных двигателях истребителей и военных дронах", - подчеркнули в издании.
В то же время генеральный директор финансируемого ЕС агентства по критическим минералам EIT RawMaterials Бернд Шефер назвал обновленную оценку поворотным моментом.
"Почти удвоив свои известные размеры, Rare Earths Norway превратилась из многообещающего открытия в стратегический актив мирового класса, который в одиночку может помочь снизить риски наших наиболее уязвимых цепочек поставок", - сказал он.
В семь раз больше, чем у ближайшего европейского конкурента
До этого Швеция обладала крупнейшим известным месторождением полезных ископаемых в Европе. В частности, месторождение LKAB "Пер Гейер" вблизи Кируны содержало около 1,3 млн тонн оксидов полезных ископаемых, впоследствии эта оценка составила до 2,2 млн тонн. Однако месторождение "Фен", с запасами 15,9 млн тонн, сейчас более чем в семь раз превышает эту цифру.
"Эта разница имеет практическое значение. Добыча критически важных минералов - дорогостоящий и капиталоемкий процесс. Более крупные месторождения позволяют распределить расходы на получение разрешений, инвестиции в инфраструктуру и операционные накладные расходы на больший объем добываемого материала, что и отличает финансово рентабельный проект от того, который является лишь технически осуществимым", - добавляют в издании.
Разрешения, документация и цель на 2031 год, которые необходимо соблюсти
Это месторождение уже имеет разрешение на добычу, что позволяет преодолеть один из значительных юридических барьеров. В частности, гендиректор Альф Рейстад сообщил Reuters, что проекту до сих пор требуется разрешение на эксплуатацию и он остается на этапе получения разрешений, чтобы конкурировать по цене с китайской продукцией.
"Начало добычи ожидается не ранее конца 2031 года, а достижение целевого показателя в 800 тонн NdPr в год запланировано на 2032 год. Этот объем покрывает часть спроса ЕС, но сам по себе не восполняет общий дефицит предложения. Удастся ли уложиться в этот график, зависит от результатов регуляторного рассмотрения, а европейские горнодобывающие проекты обычно требуют больше времени, чем запланировано, для прохождения процедур экологической и социальной оценки", - подытожили в Indian Defence Review.
Другие месторождения в мире
