Геологи обнаружили в Андах гигантское месторождение меди, золота и серебра

Стоимость находки оценивается в 424 миллиарда долларов.

Канадская горнодобывающая компания и одна из крупнейших в мире ресурсных групп готовятся инвестировать почти 18 миллиардов долларов в месторождение меди в Андах, которое может стать пятым по величине действующим рудником на Земле.

Издание Daily galaxy пишет, что в феврале 2026 года компании Lundin Mining Corporation и BHP объявили, что их проект Vicuña, расположенный на границе Аргентины и Чили на высоте более 4500 метров, содержит 14 млн тонн подтвержденных и предполагаемых запасов меди, 36 млн унций золота и 729 млн унций серебра.

При полной мощности предприятие будет производить 400 000 тонн меди в год в течение первых 25 лет, что составляет примерно 2% от текущего мирового предложения. Сульфидная руда в Filo del Sol содержит 0,46% меди, или около девяти фунтов металла на тонну породы, что достаточно много, чтобы оставаться прибыльным даже на слабых рынках.

В июле 2024 года компания BHP заплатила 2,1 млрд долларов за половину проекта, оценив неразработанный актив в более чем 4 млрд долларов еще до того, как была добыта хотя бы одна унция. Эта цена отражает опасения отрасли относительно будущего предложения. Ожидается, что мировой спрос на медь резко возрастет, поскольку электромобили, солнечные электростанции и модернизация энергосетей потребляют металл быстрее, чем новые рудники могут восполнить истощающиеся запасы. Международное энергетическое агентство в своем прогнозе на 2025 год предупредило, что к середине 2030-х годов может возникнуть дефицит, если проекты, подобные Vicuña, будут отложены.

В компании Lundin, указали, что за весь срок эксплуатации проект может принести Аргентине 69 миллиардов долларов в виде налогов и роялти. Провинция Сан-Хуан поддерживает проект как источник дорог, рабочих мест и регионального роста.

Строительство обеспечит работой около 5 500 человек напрямую и 19 000 через подрядчиков. Постоянная эксплуатация создаст примерно 3 000 рабочих мест, многие из которых потребуют технических навыков, которых на местном рынке труда не хватает. Лидеры местных сообществ настаивают на введении квот на найм и организации профессиональной подготовки, однако пока результаты этих усилий неоднозначны.

Стоит отметить, что проект все еще не одобрен, не профинансирован и не получил всех необходимых разрешений. Если проект затянется, прогнозируемый дефицит меди в середине 2030-х годов увеличится. По оценкам МЭА, для рудников такого масштаба обычно требуется от 10 до 15 лет от момента открытия месторождения до начала добычи. Vicuña развивается быстрее, чем в среднем, но объем добычи свыше 500 000 тонн в год все равно не будет достигнут до 2035 года.

