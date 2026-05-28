Почему дети 60-70-х годов выросли более сильными: ответ психологов удивит современных родителей

Раньше малыши росли с лучшей саморегуляцией и более низким уровнем тревожности – и наука объясняет, почему.

Поколение, выросшее на фразе "вернись к ужину", имело то, чего сегодняшним детям все больше не хватает – право на ошибку без немедленного вмешательства взрослых. Об этом свидетельствует новый метаанализ, проведенный исследователями из США и Южной Кореи, результаты которого подогрели острую дискуссию о границах родительского контроля, пишет EcoNews.

Ученые из Глобального университета Хандон проанализировали данные 52 научных работ. Так они обнаружили небольшие, но устойчивые связи между чрезмерной родительской опекой и такими симптомами, как тревога, депрессия и социальная замкнутость.

Большинство участников исследований были в возрасте около 20 лет – поэтому результаты в основном касаются подростков и молодых взрослых. Показательно, что закономерность оказалась схожей в разных странах и среди семей с разным уровнем дохода.

Важно понимать: исследование не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Авторы отдельно отмечают, что тревожный ребенок может сам провоцировать больший контроль со стороны родителей – и тогда цикл замыкается в обе стороны.

Что такое "чрезмерное родительство"

Чрезмерное воспитание – это не просто быть внимательным родителем. Это когда взрослые вмешиваются даже тогда, когда ставки минимальны: разрешают конфликты между друзьями вместо ребенка, переписывают школьное письмо, договариваются с тренером после того, как ребенка отправили на скамейку запасных.

Марк Браккетт из Центра эмоционального интеллекта Йельского университета описывает саморегуляцию как "набор приобретенных навыков, направленных на разумное управление чувствами". По его мнению, этот навык формируется именно тогда, когда рядом есть взрослые – но они не всегда спешат на помощь.

Почему свободная игра – это не просто развлечение

В 2022 году австралийские исследователи наблюдали за 2 213 детьми и выяснили: чем больше неструктурированной свободной игры в дошкольном возрасте – тем сильнее саморегуляция через два года. Эта связь сохранялась даже после учета других факторов.

Отдельно исследователи рассматривали так называемую "рискованную игру" – лазание, активные игры, исследование без присмотра. Систематический обзор 2015 года из Университета Британской Колумбии зафиксировал общее положительное влияние такой игры на здоровье и социальное развитие детей, хотя авторы подчеркнули необходимость более мощных исследований.

Почему дети сегодня реже бывают на улице

Как отмечается в обширном отчете Института Наффилда, охватившем 18 303 детей из 16 стран, главной причиной ограничения самостоятельных прогулок родители называют дорожное движение.

Школы также присоединяются к этой проблеме: исследование 2024 года показало, что школьная политика в основном ориентирована на предотвращение рисков, а не на поощрение самой игры.

Поэтому ученые указывают на более узкую идею: давать детям соответствующие возрасту возможности самостоятельно делать выбор, переживать разочарования и решать мелкие проблемы без подсказок.

Устойчивость, как говорится в материале, строится на мелких моментах – а не на одной мотивационной речи.

Монотонность утра

Ранее УНИАН писал, что поколение 60-70-х годов росло без выбора. Это пример того, как люди десятилетиями начинают свой день одинаково, что кардинально отличается от современных трендов с их 17-ступенчатыми утренними рутинами. В то время никто не интересовался эмоциональным состоянием человека в моменты пробуждения. Такой подход сформировал людей, способных приступать к делам без длительной подготовки.

