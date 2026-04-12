В сардинах содержатся природные вещества, за которые ваша кожа будет вам благодарна.

Консервированные сардины являются прекрасным источником необходимых питательных веществ, включая белок, полезные (полиненасыщенные) жиры, витамины и минералы, пишет Verywell Health.

Авторы сослались на исследования, которые показывают, что омега-3 жирные кислоты и другие питательные вещества в этих маленьких рыбках помогают уменьшить воздействие солнечных лучей на кожу, помогая предотвратить признаки старения и замедлить их.

Косметическое воздействие сардин на кожу

Наряду с регулярным уходом за кожей, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в сардинах, могут помочь предотвратить появление морщин, дряблости кожи и других видимых признаков старения, вызванных воздействием ультрафиолетового излучения. Хотя антиоксидантные и противовоспалительные свойства сардин могут минимизировать воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу, они не могут его устранить.

Употребление этой рыбы не осветлит темные пятна, морщины или другие проблемы, вызванные воздействием солнца.

Кроме того, противовоспалительные питательные вещества, содержащиеся в сардинах, могут помочь при акне и других воспалительных заболеваниях кожи. В клинических испытаниях добавки омега-3 оказались эффективными в лечении симптомов экземы и псориаза, таких как зуд и шелушение. Тем не менее, исследователям необходимы более масштабные исследования, чтобы подтвердить какой-либо эффект.

Конечно, употребление одной сардины не окажет большого влияния на здоровье кожи. В исследовании преимущества наблюдались при регулярном употреблении большого количества. Ежедневные дозы 4 г омега-3 жирных кислот были эффективны для защиты от ультрафиолета.

В конце концов, это получается много рыбных консервов. Одна банка сардин в масле содержит 0,9 г омега-3 жирных кислот. А это означает, что нужно съедать эквивалент примерно трех банок рыбы в масле в день, чтобы получить пользу, а это чрезмерное количество, которое большинство людей не ест (а в некоторых случаях и не должно).

Если вы пробуете сардины для своей кожи, не ожидайте немедленных результатов. В клинических испытаниях и исследованиях потребовалось от четырех недель до трех месяцев ежедневного употребления, чтобы увидеть эффект.

Полезные вещества в сардинах

Одна порция из двух сардин, консервированных в масле, содержит 1,46 г полиненасыщенных жиров, включая высокий уровень омега-3 жирных кислот.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в этой рыбе, в частности эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA), обладают противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что эти жирные кислоты помогают предотвратить повреждение коллагена ультрафиолетовыми лучами. Коллаген – это белок, который придает коже ее структуру.

Дополнительным преимуществом омега-3 является то, что они поддерживают и способствуют заживлению ран. Кроме того, эти жирные кислоты поддерживают кожный барьер, внешний слой кожи, который защищает от болезней, помогая коже удерживать влагу.

Витамины в сардинах

Порция сардин обеспечивает около 9% рекомендуемой суточной нормы (RDA) витамина D для взрослых в возрасте от 19 до 50 лет.1 6 Витамин D играет несколько ролей в коже:

Укрепление иммунной функции и помощь в борьбе с кожными инфекциями.

Способствует процессу рециркуляции клеток кожи или обновлению клеток кожи.

Уменьшение воспаления, естественного иммунного ответа, вызывающего отек.

Стимуляция выработки коллагена, белка, обеспечивающего структуру.

Сардины являются богатым источником витамина B12. Порция из двух сардин, консервированных в масле, обеспечивает примерно на 7% больше, чем рекомендуемая суточная норма для взрослых в возрасте от 19 лет.

B12 – мощный антиоксидант, который помогает очистить организм от нестабильных молекул, называемых свободными радикалами. Этот процесс поддерживает кожный барьер и помогает защитить кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением.

Достаточный уровень витамина B12 контролирует воспаление, облегчая симптомы солнечных ожогов или кожных заболеваний. Дефицит витамина B12 может вызвать гиперпигментацию (пятна более темной кожи), витилиго (потерю пигмента кожи), акне и экзему (пятна шелушащейся, зудящей кожи).

Минералы в сардинах

Как и витамин B12, минерал селен поддерживает здоровье кожи несколькими способами. Стандартная порция сардин обеспечивает около 23% рекомендуемой суточной нормы селена, что делает их отличным источником витамина B12.

Селен – мощный антиоксидант с противовоспалительными свойствами, который также играет определенную роль в синтезе и восстановлении ДНК. В результате он также помогает бороться с повреждением кожи от воздействия солнечного света, замедляя прогрессирование признаков старения.

Напомним, что кожа хорошо реагирует на продукты, способствующие выработке коллагена. Поскольку коллаген состоит из аминокислот, следует начать с поиска продуктов, содержащих белок. Среди них нежирное мясо, греческий йогурт, рыба, яйца и т. д.

