Ваша собака постоянно валяется на спине? Причин такого поведения может оказаться больше, чем кажется.

Хотя это и может выглядеть странно или неестественно, собаки часто перекатываются на спину или даже спят в такой позе.

В большинстве случаев это выглядит мило, но иногда люди переживают, если их домашние питомцы лежат на спине слишком часто или подолгу.

Понимая это, специалисты из крупнейшей организации кинологов США "American Kennel Club" решили объяснить, почему собака ложится на спину и подставляет живот, и что делать в таком случае ее хозяину.

Что означает, когда собака ложится на спину перед хозяином – как понять, что все нормально

В собачьем общении очень важное место занимает язык тела, и переворачивание на спину – сложный и многозначный жест.

Это может быть радость, приглашение поиграть или поласкаться, попытка избежать ссоры, а иногда и вообще ничего не значит.

Чтобы понять, в чем дело, нужно обращать внимание на контекст ситуации и состояние собаки.

Собака хочет, чтобы ей почесали живот

Несмотря на распространенное мнение, что почесывание живота нравится всем собакам без исключения, в действительности не все, хотя и многие, получают от этого удовольствие.

Если собака при этом расслаблена, пасть приоткрыта, а взгляд спокойный, она, скорее всего, просто просит почесать ей пузико.

Для уверенности можно сделать несколько мягких поглаживаний и затем снова оценить реакцию.

Если собака остается расслабленной, это во многом объясняет, почему собака ложится на спину, когда её гладишь, и можно продолжать.

Собака хочет играть или уже наслаждается игрой

Также переворот на спину часто подразумевает приглашение к игре, как с другими собаками, особенно щенками, так и с человеком. В таком случае, аналогично, за себя будут говорить расслабленные движения и игривая поза животного.

Более того, во время игры положение на спине не всегда означает подчинение. Собаки могут так делать, чтобы получить преимущество: начать атаку или увернуться от укуса в шею.

Так или иначе, подобное поведение означает, что пес увлечен в процесс игры, а потому, нередко сопутствует резким движениям, бегу и дружелюбному лаю.

Что если собака спит на спине лапами вверх или проводит так время без хозяина

Собаки могут переворачиваться на спину, чтобы показать, что не хотят драться, однако это всегда происходит в присутствии других живых существ.

Но что если ваш питомец долгое время лежит или спит на спине в одиночестве, вне зависимости от окружения?

Собака испытывает страх или тревогу

Переворачивание на спину может также намекать на сильный стресс. Испытывая страх или тревогу, собаки используют эту позу для предотвращения или ослабления возможной агрессии.

Например, собака с недостаточным уровнем социализации может растеряться среди большого количества незнакомых собак и перевернуться на спину, чтобы удержать их на расстоянии.

В состоянии тревоги собака обычно напряжена, скована или дрожит, а иногда может даже непроизвольно мочиться, находясь на спине. Все это признаки того, что животное чувствует себя некомфортно в текущей ситуации.

Собаку беспокоит зуд, жара или запахи

Иногда объяснение, почему собака переворачивается на спину, оказывается намного проще: она хочет почесаться.

Лапами сложно дотянуться до некоторых участков тела, поэтому, катаясь по траве или ковру, пес снимает раздражение кожи удобным способом.

При этом важно убедиться, что зуд не носит чрезмерный характер. Если это повторяется слишком часто, следует осмотреть ее кожу на наличие сыпи или воспаления, а еще лучше – провериться у ветеринара на кожные болезни и паразитов.

Впрочем, собаки также могут переворачиваться на спину, чтобы охладиться в жару или чтобы покататься в чем-то вонючем, если запах кажется им новым и необычным.

