У собак действительно есть любимый хозяин: эксперты объяснили, кто может им стать

Собаки выберут того человека, который уделяет им много внимания.

Какой человек больше всего нравится вашей собаке? Это не всегда тот человек, с которым она живет. Даже в одной семье может случиться так, что один человек кормит собаку и гуляет с ней, но она старается держаться поближе к другому человеку. На этом фоне даже распространилась шутка о любимом и запасном хозяине.

Эксперт Кэрол Эриксон, защитница животных из Управления здравоохранения животных штата Пенсильвания в эфире телеканала CBS Philadelphia рассказала, как собаки определяют лучшего и самого любимого для себя человека.

"Собаки выбирают самого любимого члена семьи, исходя из того, кто уделяет ему больше всего внимания, играет с ним и чешет. Собаки получают положительные ассоциации от людей, которые постоянно обеспечивают положительный опыт, включая лакомства, еду, игры, которые им нравятся", - процитировал ее сайт upworthy.com.

Видео дня

При этом первые шесть месяцев являются решающими для определения того, кто станет любимым человеком собаки позже в жизни. Многие собаки сильнее всего привязываются к тому, кто заботится о них в течение ключевого периода социализации, который длится между рождением и шестью месяцами.

Но бывают и другие случаи. Нередко люди, которые не являются основными опекунами собаки, становятся ее любимцами. Например, если почтальон ежедневно чешет голову собаке, а ее владелец этого не делает, то почтальон вполне может стать любимцем собаки. Ведь физический контакт и ласка жизненно важны для собак.

Именно поэтому любимый человек собаки – это не всегда только тот, кто держит пакет с лакомствами. Собаки также реагируют на эмоциональную связь, тон голоса и даже язык тела. Их предпочтения формируются сочетанием знакомства, доверия и того, насколько хорошо человек понимает их потребности. Собаки также воспринимают от людей эмоциональные сигналы. Если человек находится в стрессе, громкий или непоследовательный, собака может с меньшей вероятностью сформировать с ним глубокую связь. С другой стороны, тот, кто предлагает успокоение и стабильность, часто получает звание "любимого", даже не осознавая этого.

Почему кошки предпочитают сидеть на вещах хозяев

Напомним, что ветеринары выделяют четыре причины, по которым кошки любят сидеть на вещах, которые носил их человек. Первая и очевидная – эти вещи имеют запах человека, который приятен для кошек. Вторая причина – защита территории. Кроме того, кошки могут выбирать эти вещи, чтобы согреться или получить дополнительное внимание.

Вас также могут заинтересовать новости: