У людей, которые больше слушают, чем говорят, есть эти 11 особенных черт характера

Когда люди во время общения чувствуют себя в безопасности, комфортно и ценятся, это свидетельствует о том, насколько важна эмпатия. А тихие люди, которые гораздо больше слушают, чем говорят, обычно обладают исключительными чертами, пишет Your Tango.

Издание отмечает, что благодаря этим чертам другие чувствуют себя желанными гостями за счет открытого языка тела, понятными благодаря точным вопросам и связанными общими переживаниями.

Даже если они не перебивают собеседников и не говорят постоянно о себе, тихие люди способны дарить другим ощущение, что их любят, а это является важной составляющей в налаживании здоровых связей и развитии плодотворных социальных отношений.

1. Они прекрасно умеют анализировать собственные действия

Предоставляя другим возможность рассказать о себе, тихие люди не только сосредотачиваются на активном слушании, но и дают себе возможность обработать информацию и осознать собственные эмоции.

Издание поделилось, что интроверты используют затишье или паузы в разговоре, чтобы проанализировать свои чувства.

2. Они задают вдумчивые и целенаправленные вопросы

По мнению экспертов из Integrative Psych, если уделить время тому, чтобы задавать людям вдумчивые вопросы, это может ускорить процесс налаживания контакта с ними. Такой подход помогает выявить общие интересы и опыт, а также дает людям возможность рассказать о том, что их увлекает.

3. Они запоминают имена людей

Большинство людей искренне ценят, когда о них помнят и их уважают, и, к счастью, умение помогать другим чувствовать это является сильной чертой тех, кто, как правило, больше слушает, чем говорит, и молчит именно с этой целью. Они не только лучше умеют слушать и вести разговор, но и запоминают имена лучше других.

"Запоминая имена других, чтобы узнать об их общих переживаниях, они способны отдавать приоритет значимым, качественным связям, а не постоянно говорить о себе или набирать как можно больше друзей", – говорится в статье.

4. Они излучают сдержанную уверенность

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Personality and Social Psychology, существует тесная связь между социальными связями и самооценкой, поскольку люди, которые стремятся к искренним отношениям и уделяют внимание конструктивным разговорам, обычно строят лучшие отношения.

Отмечается, что даже выражение благодарности незнакомцу или помощь кому-то с продуктами имеет большое значение, поскольку способствует развитию эмпатии и доброты.

5. Они замечают мелкие детали

Замечая мелочи, они не только обогащают свои положительные впечатления и здоровые отношения, но и повышают уровень счастья и эмоционального здоровья. Когда их друзья или близкие осознают, что они обращают внимание на мельчайшие детали, это еще раз доказывает им, что они – преданные люди.

6. Они спокойно относятся к тишине и паузам в разговоре

Издание отмечает, что нет назойливого давления продолжать разговор или тревожных мыслей о неловкости; вместо этого – спокойствие, которое позволяет каждому обработать информацию, поразмыслить и осознать свои эмоции.

7. Они терпеливы

Для такого тонкого наблюдения тихим людям нужна терпеливость, ведь они не спешат, чтобы понять других и избежать импульсивных поступков или решений.

Это терпение не только помогает им налаживать контакт с людьми во время пассивных разговоров, которые могут быть такими же интровертными или не очень разговорчивыми, но и дарит им утонченность, необходимую для развития здоровых отношений.

8. У них открытая и приветливая аура

Будучи внимательными слушателями, интроверты и тихие люди, как правило, создают в разговорах более приветливую атмосферу, помогая окружающим чувствовать себя увереннее и понятнее.

В исследовании, опубликованном в журнале "Current Opinion in Psychology", утверждается, что эта способность давать другим ощущение, что их слышат и понимают в разговоре, является основой здоровых взаимоотношений, способствуя стабильно положительным впечатлениям и долгосрочным здоровым отношениям.

9. Они самосознательны

Интроверты тщательно продумывают, как им взаимодействовать с другими, опираясь на свою самосознательность и наблюдательность в вопросах социальных связей и общения.

Они могут лучше реагировать на различные уникальные личности, используя свою наблюдательность, чтобы направить разговор к более здоровому результату, иногда даже не произнося ни слова.

10. Они прекрасно умеют решать конфликты

В отличие от экстравертов или импульсивных людей, которые обычно вмешиваются в разговор, не успев обработать информацию и обдумать ее, тихие люди чаще слушают, используют тишину для упорядочивания мыслей и поощряют других рассказать о себе, прежде чем высказаться сами. Они обрабатывают информацию внутренне, оставляя другим пространство для того, чтобы выразить свои эмоции и потребности.

11. Они легко налаживают контакты с другими

По словам коуча по лидерству Хизер Моулдер, интроверты и тихие люди, как правило, лучше налаживают связи – как в профессиональной, так и в личной сфере – чем экстраверты, поскольку для них важнее качество общения, а не его количество. Они способны строить содержательные отношения благодаря умению активно слушать, задавать точные вопросы и желанию учиться у людей, с которыми встречаются.

