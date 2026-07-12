Почему у токсичных людей часто много друзей: женщина объяснила парадокс

То, что компания большая, не означает, что все эти люди искренне симпатизируют друг другу.

Большое количество друзей далеко не всегда является признаком приятного в общении человека. Как ни парадоксально, именно токсичные люди нередко окружают себя широким кругом знакомых, хотя их взаимоотношения часто оказываются поверхностными и построенными на манипуляциях. Об этом в статье для YourTango пишет журналистка Иветт Бренд, которая поделилась собственным опытом поиска настоящих друзей.

Автор рассказывает, что на протяжении многих лет пыталась стать частью больших компаний, однако постоянно испытывала дискомфорт. Лишь со временем она пришла к выводу, что проблема заключалась не в ней, а в самой среде, ведь стремление быть среди "популярных" людей привело её к токсичным дружеским отношениям.

"Теперь я наконец понимаю, что пыталась быть частью токсичных дружеских отношений", – признается автор.

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Женщина также приводит ряд причин, почему, по её мнению, у токсичных людей много друзей или, по крайней мере, знакомых:

Токсичные люди притягивают друг друга. По словам автора, такие люди часто объединяются из-за схожих ценностей и поведенческих моделей. В больших компаниях, где она бывала, внешняя дружелюбие нередко скрывало зависть, интриги и сплетни. Именно поэтому токсичное окружение, по её мнению, имеет свойство самовоспроизводиться.

Неспособность оставаться в одиночестве. Эксперт считает, что многие такие люди постоянно ищут одобрения окружающих, поэтому стремятся всегда находиться среди других.

Скрытие истинного характера. В публикации отмечается, что токсичные люди нередко скрывают неприглядные черты своего характера. Если же кто-то становится свидетелем их истинного поведения, его могут быстро отстранить от общения, чтобы не испортить собственную репутацию перед другими друзьями.

Манипуляции как способ удержать друзей. Автор также описывает распространенные способы манипуляций. Токсичный человек может создавать иллюзию особого доверия, делиться "секретами" или выделять кого-то в качестве "лучшего друга", чтобы усилить эмоциональную зависимость.

Поверхностные отношения вместо настоящей дружбы. Еще одной причиной большого количества друзей автор называет поверхностность таких отношений. Она объясняет, что поддерживать десятки глубоких дружеских отношений практически невозможно, поэтому токсичные люди поддерживают контакты только до тех пор, пока это приносит им пользу. Когда знакомый переживает сложный период, они часто просто переключаются на кого-то другого.

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Как писал УНИАН, чувство одиночества часто берет свое начало в детстве, когда ребенок не получает достаточного внимания и признания со стороны взрослых. Игнорирование слов ребенка, обесценивание его эмоций или отсутствие похвалы формируют убеждение, что собственные потребности и усилия не имеют значения. В результате человек может вырасти с низкой самооценкой, чувством ненужности и склонностью к депрессии или эмоциональной изоляции.

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