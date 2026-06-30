8 продуктов с вашей кухни, которые могут быть токсичными для кота

При малейшем подозрении на отравление рекомендуется сразу же позвонить ветеринару.

Вашего питомца можно соблазнить кусочком со стола, но далеко не вся человеческая еда безопасна для кошек. Об этом пишет издание Parade Pets.

Как объясняет ветеринар Чирл Бонк, блюда, которые мы едим, содержат ингредиенты, не приспособленные для кошачьего пищеварения. У кошек просто нет необходимых ферментов, чтобы расщеплять некоторые продукты – поэтому даже маленький кусочек может нанести вред.

Ветеринар Джой Майерс добавляет, что кошки обладают особыми особенностями метаболизма, из-за которых они более чувствительны к определенным веществам. К тому же они тщательно вылизываются, а потому могут проглотить опасные соединения даже с шерсти или кожи.

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Кости

Сами по себе не токсичны, но вареные кости могут расколоться на острые осколки и вызвать удушье или повредить кишечник.

Виноград и изюм

Механизм воздействия на кошек ещё изучается, однако исследователи фиксировали повреждения почек у животных после употребления этих продуктов.

Сырое тесто для хлеба

По словам Майерса, дрожжевое тесто может разбухать в желудке кошки и одновременно выделять алкоголь в процессе брожения – оба эффекта опасны.

Алкоголь

"Кошки чувствительны к алкоголю, и их небольшой размер подвергает их риску даже при небольших дозах", – говорит Майерс.

По её словам, пиво, вино и другие спиртные напитки могут вызвать неврологическую депрессию, низкий уровень сахара в крови и дыхательную недостаточность.

Шоколад и кофеин

Энергетики, чай и шоколад могут вызвать рвоту, диарею, нарушение сердечного ритма и судороги.

Лук, чеснок и другие луковые

Эти овощи способны повреждать эритроциты и вызывать анемию – причем опасность касается не только цельных продуктов, но и супов, подливок и других блюд с этими ингредиентами.

Слишком жирная пища

Беконный жир или кожа индейки не ядовиты, но могут вызвать рвоту, диарею или панкреатит.

Продукты с ксилитом

Этот заменитель сахара содержится в жевательных резинках, конфетах и некоторых видах арахисового масла. Если кошка съела что-то с ксилитом – стоит обратиться к ветеринару.

Врач Бонк предупреждает: признаки отравления – слюнотечение, рвота, диарея, тремор или вялость – могут проявиться слишком поздно, когда организм уже успел впитать токсин. Поэтому при малейшем подозрении лучше сразу позвонить ветеринару или на горячую линию по отравлениям животных, даже если вы не уверены, что продукт действительно опасен.

Ранее УНИАН писал, почему коты ласковее кошек.

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