Не из облаков: ученый рассказал, откуда на самом деле бьет молния

Он объяснил, из каких невидимых для глаза этапов состоит этот процесс и почему зрение нас обманывает.

Молнии, которые часто можно увидеть во время грозы, на самом деле бьют не с неба, а с земли. Об этом рассказал "Телеграфу" метеоролог, кандидат географических наук, заведующий отделом физики атмосферы Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Виталий Шпиг.

По его словам, дело в том, что заряженная земля притягивает к себе облако и в момент контакта выстреливает мощным встречным током.

Он объяснил, из каких невидимых для глаза этапов состоит этот процесс и почему зрение нас обманывает.

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"Скорость видимого разряда близка к скорости света. При этом нужно помнить, что видимый разряд идет не от облака к земле, а от земли к облаку. То, что мы видим как удар, - это обратный поток ионов и фотонов. Это происходит снизу вверх", - рассказал Шпиг.

Он утверждает, что перед этим мощным взрывом из отрицательно заряженного облака к земле направляется так называемый "ступенчатый лидер". Этот поток электронов движется со скоростью около 150 километров в секунду, прокладывая путь к положительно заряженной суше. Как только одна из его ветвей достигает земли, ток мгновенно взлетает до сотен килоампер, нагревая воздух и создавая раскат грома.

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Испанский город Хаэн, популярный среди туристов, оказался в эпицентре разрушительной непогоды. Из-за мощного ливня улицы буквально превратились в реки: потоки воды сносили людей с ног, а автомобили частично или полностью оказались под водой.

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