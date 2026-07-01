Нужно ли отключать технику от сети во время грозы: эксперты дали четкий ответ

Если в дом попадет положительный заряд молнии, он просто сожжет всю технику.

Многие люди задаются вопросом: обязательно ли выключать технику из розетки во время грозы, или это ненужное действие, которое просто требует дополнительных усилий. Как пишет komputerswiat.pl, эксперты четко утверждают: это действительно необходиме действие, которое может спасти вашу технику.

Артур Суровецкий, глава ассоциации Skywarn Polska, также известной как "Польские охотники за грозами", рассказал, в чем опасность грозы и почему даже громоотводы в доме могут не спасти от попадания молнии.

Эксперт отмечает: вероятность повреждения или даже полного уничтожения электрических и электронных устройств, оставленных подключенными во время грозы, крайне высока.

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Он объясняет, что существует тип разряда молнии, способный уничтожить технику во время грозы, независимо от того, была ли предварительно установлена ​​молниезащита.

Так, если в дом с молниезащитой попадает отрицательный разряд молнии, внутри ничего не должно произойти. Однако хуже дело обстоит, если это положительный разряд молнии, который намного мощнее. Даже автоматические реле защиты от скачков напряжения в таком случае могут не помочь.

Вокруг такого разряда молнии также создается очень сильное электромагнитное поле, и в проводке дома может происходить электромагнитная индукция – могут генерироваться очень сильные токи, которые также могут повредить оборудование.

Положительные разряды молнии характеризуются гораздо большей громкостью, а путь разряда относительно прямой. Обычно они не имеют ответвлений, ослепительно яркие, а раскат грома напоминает взрыв или залп из пушки.

Поэтом эксперт четко заявляет: лучшее решение во время сильных гроз – отключить все, особенно те устройства, которые ценны.

Ранее эксперты рассказали, какой прибор в доме "пожирает" больше всего электричества - и это не холодильник, стиральная машина или сушилка.

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