Возможно в списке вы найдете свой PIN-код.

Мы устанавливаем PIN-код всего в нескольких случаях — чтобы защитить карту или телефон. Выбирая всего 4 цифры, мы стараемся выбрать такую комбинацию, которую легко можно запомнить и вспомнить при первой необходимости. Однако, если ваш телефон или карта были потеряны или украдены, легко угадываемый PIN-код облегчит злоумышленникам задачу заполучить доступ к вашим личным или финансовым данным.

Самый распространённый четырёхзначный PIN-код, который фигурирует в утечках данных — "1234", пишет CNBC. Об этом говорится в недавнем анализе Australian Broadcasting Corporation, основанном на базе данных, которая содержит более чем 320 миллионов утёкших паролей и PIN-кодов.

Некоторые PIN-коды из списка лишь немного сложнее остальных.

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Тридцать из 50 наиболее часто встречающихся в утечках четырёхзначных PIN-кодов начинаются с "19" или "20" — вероятно, это год рождения владельца. Такой код относительно легко расшифровать, если вы когда-либо публиковали дату своего рождения в соцсетях.

Другие распространённые форматы включают повторяющиеся цифры, например "1111" и "0000".

Вот 50 самых распространённых четырёхзначных PIN-кодов согласно анализу: 1234, 1111, 0000, 1342, 1212, 2222, 4444, 1122, 1986, 2020, 7777, 5555, 1989, 9999, 6969, 2004, 1010, 4321, 6666, 1984, 1987, 1985, 8888, 2000, 1980, 1988, 1982, 2580, 1313, 1990, 1991, 1983, 1978, 1979, 1995, 1994, 1977, 1981, 3333, 1992, 1975, 2005, 1993, 1976, 1996, 2002, 1973, 2468, 1998, 1974.

Если ваш PIN-код совпадает с одним из вышеперечисленных, вам стоит задуматься о том, чтобы его сменить.

Другие новости о паролях

Ранее УНИАН сообщал, что Google призывает пользователей отказаться от паролей и предлагает альтернативу. Ключи доступа – это "быстрая, эффективная и безопасная" альтернатива паролям. Они позволяют авторизоваться в своих аккаунтах, используя отпечаток пальца, распознавание лица или выбранный способ разблокировки экрана устройства, например PIN-код.

Кроме того, были названы самые популярные и ненадежные пароли. Они состоят из простейших цифровых комбинаций, которые можно подобрать менее чем за секунду.

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