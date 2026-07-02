Водители обходят стороной этот 27-километровый мост: где он находится

Специальный сервис позволяет не управлять автомобилем при проезде через переправу.

В Соединенных Штатах есть мост, который вызывает опасения у части водителей из-за особенностей маршрута – местами он проходит под водой. Некоторые автомобилисты даже пользуются специальными услугами, чтобы не садиться за руль при проезде по этой переправе, пишет Daily Express.

Речь идет о 27-километровом мосте-туннеле через Чесапикский залив, который соединяет город Норфолк в штате Вирджиния с полуостровом Дельмарва.

Сооружение открыли в 1964 году, чтобы заменить длинные объездные маршруты и паромное сообщение, которое ранее использовалось для пересечения залива. До появления моста такая поездка могла длиться несколько часов, тогда как сейчас занимает около 20–25 минут.

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Особенность переправы заключается в том, что она сочетает надводные участки с двумя подводными туннелями. Это инженерное решение позволило не прерывать судоходство в регионе.

Почему водители испытывают дискомфорт

Трасса местами очень узкая, не имеет обочин и оборудована ограниченным количеством площадок для остановки. В туннелях пространство ещё более ограничено, а движение в двух направлениях сужается до одной полосы. Из-за этого часть водителей испытывает сильный дискомфорт и тревогу.

На случай чрезвычайных ситуаций на мосту работают патрули и установлены телефоны экстренной связи. В то же время вынужденная остановка автомобиля из-за паники может быстро привести к пробкам.

Сервис для тех, кто не хочет садиться за руль

Из-за этой специфики в регионе появилась круглосуточная услуга перевозки автомобиля через мост с водителем.

Стоимость составляет 40 долларов за поездку в одну сторону. Система работает так: автомобилист за час до подъезда связывается со службой и ждет в оговоренном месте. После этого за руль садится сотрудник службы и перевозит автомобиль на другую сторону залива.

Несмотря на сложность маршрута, регион Дельмарва остается популярным среди путешественников. На острове Ассатиг можно увидеть диких лошадей в естественной среде обитания и отдохнуть в кемпингах на побережье океана. Также любители космоса могут посетить центр NASA Wallops Flight Facility, откуда с испытательного полигона было запущено более 16 тысяч аппаратов.

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