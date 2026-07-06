Под плавающими солнечными панелями на озере в Нидерландах кипит жизнь: как это возможно

Мониторинг показал, что рыби других водных обитателей на озере стало больше с тех пор, как там установили СЭС.

Плавучая солнечная электростанции на озере в Нидерландах неожиданно стала домом для сотен видов рыб и почти 2000 видов беспозвоночных. Как пишет Times of India, такой результат показал долгосрочный экологический мониторинг работы плавучей фотоэлектрической электростанции Бомхофсплас в Зволле.

С мая 2020 года под солнечными панелями работают 20 искусственных подводных местообитаний, известных как биохижины. Это подводная конструкция из натуральных материалов, которая служит убежищем, кормом и защитой для молоди рыб и мелких водных животных. Она призвана имитировать естественные водные местообитания, которые иногда разрушаются в результате деятельности человека.

К 2023 году биохижины привлекли более 400 видов рыб и около 2000 беспозвоночных. Среди них карповые рыбы, окуни и бычки. Также там обнаружили колонии мидий, пресноводных губок и других беспозвоночных. Это указывает на развитие подводной экосистемы под плавучей солнечной электростанцией.

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По мере развития искусственных местообитаний биоразнообразие увеличивалось. Микроорганизмы и беспозвоночные в этих местах служили источниками пищи для более крупных видов.

Добавим, что в 2021 году, группа ученых, изучавших плавучую солнечную электростанцию ​​Бомхофсплас, не обнаружила никаких доказательств негативного воздействия строительства на качество воды. По данным исследователей, изменения качества воды под плавучей солнечной электростанцией были незначительными. Однако, плавучие солнечные электростанции могут влиять на различные параметры, такие как проникновение света, температура воды и концентрация кислорода. Однако в случае с солнечной электростанцией Бомхофсплас изменения оказались относительно незначительными. Ученые предупреждают, что экологические последствия будут различаться в зависимости от глубины воды, местной флоры и фауны, а также от площади озера, занятой солнечными панелями.

Где могут быть полезные плавучие СЭС

Международное энергетическое агентство отмечает, что плавучие солнечные электростанции могут помочь производить больше возобновляемой энергии из водохранилищ, карьеров, озер и других искусственных водоемов. Вода также естественным образом охлаждает солнечные панели, повышая их эффективность в жаркое время года. Они могли бы быть особенно полезными в районах, где вода в дефиците из-за изменения климата.

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Напомним, что в нескольких солнечных парках в Испании, исследованных в 2025 году, поселилось больше видов птиц, чем на соседних полях, где ведется интенсивное сельское хозяйство. В частности, в Мингланилье, что в провинции Куэнка, ученые насчитали 32 вида птиц на территории солнечной электростанции и 19 - в соседней контрольной зоне.

Еще одно исследование было проведено в Англии. Оно также показало, что на солнечных электростанциях в болотистой местности Восточной Англии обитало больше видов птиц и больше отдельных особей, чем в соседних пахотных угодьях.

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