Мужчина утеплил крышу пеной и летом столкнулся с расходами, следовавшими один за другим

После этого мужчина заметил, что на чердаке стало душно.

Если говорить о ремонтных работах в доме, то даже современные решения имеют свои недостатки. Издание kb.pl рассказало о неудобствах, с которыми чаще всего приходится сталкиваться тем, кто утеплил дом пенополиуретаном (PUR).

Журналисты рассказали о Кшиштофе, который был уверен, что нашел идеальный способ утепления своего дома. Он решил утеплить чердак пеной PUR.

"Подрядчик уверял, что герметичный слой изоляции, нанесенный методом распыления, удержит тепло в здании, а летом на чердаке будет царить приятная прохлада. Инвестор доверился продавцу. Через несколько недель на его чердаке появился новый слой теплоизоляции", - пишет издание.

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Первая зима убедила Кшиштофа в том, что он сделал правильный выбор. Дом быстро нагревался, счета за отопление были ниже, чем в прошлом отопительном сезоне, а жильцы заметили, что тепловой комфорт улучшился.

"К сожалению, первые проблемы не заставили себя долго ждать. Когда наступила летняя жара, температура на чердаке начала стремительно расти. Господин Кшиштоф обустроил себе офис на последнем этаже, но во время каникул не мог работать дома, потому что в самые жаркие дни внутренний термометр показывал температуру, достигавшую 40 °C", - отмечается в материале.

В частности, 20-сантиметровый слой изоляции из пенополиуретана (PUR) действительно позволил уменьшить теплопотери в доме мужчины зимой, однако летом чердак сильно перегревался. Поэтому в такой ситуации единственным правильным решением казалась установка кондиционера.

"Многие домовладельцы считают теплоизоляцию решением всех проблем, связанных с регулированием температуры внутри здания. Однако следует помнить, что главная задача пенополиуретана (PUR) - ограничить проникновение тепла через перегородки. Зимой она препятствует утечке энергии наружу, но часто оказывается недостаточной летом, когда температура на чердаке не позволяет комфортно находиться в помещении", - подчеркнули в публикации.

Может ли изоляция из пенополиуретана (PUR) затруднить вентиляцию чердака?

Кшиштоф вложил деньги в систему кондиционирования на чердаке, но включал её только тогда, когда на улице стояла жара. Когда наступила осень, возникла другая проблема. Мужчина заметил, что на чердаке царила духота, хотя температура вовсе не была высокой. Воздух казался более тяжёлым, однако хуже всего было по утрам.

"Обеспокоенный мужчина позвонил специалисту, который помог ему определить причину проблемы. Оказалось, что после нанесения пенопласта PUR и недавней замены окон дом стал очень герметичным. Однако в здании не было механической вентиляции с рекуперацией тепла, а гравитационная вентиляция не всегда справлялась с обменом воздуха", - объяснили в материале.

По словам специалистов, нанесение пенопласта PUR на чердаке может усилить ощущение удушья, ведь герметичная изоляция ограничивает прохождение воздуха через перегородки.

"Устраняя негерметичность, мы снижаем эффективность гравитационной вентиляции. В таком случае владельцы здания должны подумать об установке системы, которая обеспечит контролируемый воздухообмен. Господин Кшиштоф был недоволен этой новостью. В очередной раз ему пришлось понести дополнительные расходы. Сначала изоляция из пенополиуретана заставила его установить кондиционер, а теперь ему пришлось заплатить за монтаж системы рекуперации", - добавляет издание.

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